Została upokorzona przez znanego aktora. Gwiazdor stanął w jej obronie

Oprac.: Krystian Zając Wiadomości

Dwayne Johnson odniósł się do sensacyjnych słów Rebecci Ferguson, która wyznała, że na planie jednego ze swoich pierwszych hollywoodzkich filmów była okropnie traktowana przez znanego aktora. "Chciałbym się dowiedzieć, kto to zrobił" - zapewnił słynny "The Rock".

Rebecca Ferguson /Dia Dipasupil/FilmMagic /Getty Images