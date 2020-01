Zooey Deschanel: Co z karierą?

W piątek, 17 stycznia, 40 lat kończy gwiazda kina, telewizji i muzyki Zooey Deschanel. Artystka mogłaby bez problemu pozować do obrazów Margaret Keane - w 2014 roku Tim Burton nakręcił o niej film - która zasłynęła intrygującymi portretami kobiet o tajemniczych, wielkich i bardzo smutnych oczach.

Zooey Deschanel już od pięciu lat nie zagrała w żadnym filmie /Michael Bezjian/WireImage /Getty Images

Zooey Deschanel urodziła się w Los Angeles 17 stycznia 1980 roku w filmowej (w pełni tego słowa znaczeniu) rodzinie. Jest córką Caleba Deschanela, pięciokrotnie nominowanego do Oscara operatora i Mary Jo Deschanel, aktorki. Jej siostrą jest Emily Deschanel, znana z bardzo popularnego serialu "Kości".

Filmowy debiut Zooey zaliczyła w wieku 19 lat w komediodramacie "Mumford" Lawrence'a Kasdana. Następnie można ją było zobaczyć w słynnym "U progu sławy" (2000) Camerona Crowe'a, historii młodego dziennikarza muzycznego, który wyrusza w trasę koncertową z popularnym zespołem rockowym, aby napisać o nim artykuł.

Po występie w dramacie obyczajowym zatytułowanym "W głąb siebie" (2001) i serii drugoplanowych ról w obrazach: "Porzucona", "Nowy" i "Życiowe rozterki" (wszystkie z 2002 roku) Deschanel zagrała w komedii kryminalnej Barry'ego Sonnenfelda "Wielkie kłopoty" u boku m.in. Rene Russo, Tima Allena, Bena Fostera i Stanley'a Tucci.

W 2003 roku aktorka znów niezwykle często pojawiała się na ekranie. "Elf", "House Hunting", "Whatever We Do" oraz "Dziewczyny z krwi i kości" to tytuły kolejnych produkcji, w których ją oglądaliśmy. Najistotniejsza dla jej dalszej kariery okazała się kreacja w tej ostatniej produkcji, wyreżyserowanej przez Davida Gordona Greena. Deschanel została bowiem po raz pierwszy dostrzeżona przez światową krytykę, o czym świadczyła nominacja do nagrody Independent Spirit.

Większość kinomanów zapamiętała jednak Deschanel dopiero za sprawą roli w komediodramacie "Byle do wiosny" (2005), gdzie wcieliła się w córkę laureata nagrody Pulitzera (Ed Harris), który od ponad 20 lat nie opublikował ani jednego słowa. Na planie towarzyszył jej Will Ferrell, z którym poznała się kilka lat wcześniej przy okazji pracy nad komedią "Elf".

W 2006 roku aktorka zagrała w komedii "Miłość na zamówienie". Główne role kreowali w niej Matthew McConaughey i Sarah Jessica Parker - w rolę przyjaciółki tej ostatniej wcielała się Deschanel. W filmie wystąpili również Bradley Cooper i Justin Bartha, których kilka lat później przyjdzie nam oglądać w serii "Kac Vegas".

Niezwykle pracowity był 2007 rok w wykonaniu artystki. W "Moście do Terabithii", historii przyjaźni dwojga dzieci, które za leśnym strumieniem tworzą swój własny bajkowy świat, wcieliła się w nauczycielkę. Poza tym zagrała również w takich filmach, jak: "Flakes", "The Good Life", "Raving", "The Go-Getter", a także w cenionym westernie "Zabójstwo Jesse'ego Jamesa przez tchórzliwego Roberta Forda" Andrew Dominika.

W komedii "Jestem na tak" (2008) gwiazda partnerowała Jimowi Carreyowi, którego bohater na każde postawione mu pytanie odpowiadał zgodnie z tytułem filmu. Z kolei w filmie M. Night Shyamalana "Zdarzenie" (2008), opowiadającym o fali samobójstw przetaczającej się przez amerykańskie miasta, Deschanel towarzyszyła Markowi Wahlbergowi.

Najpopularniejsza kreacja aktorki pochodzi najpewniej z filmu "500 dni miłości" (2009) Marka Webba, w którym wystąpiła ze znanym sobie bardzo dobrze (zagrali główne role w obrazie "W głąb siebie" z 2001 roku) Josephem Gordonem-Levittem. Głównym bohaterem filmu był porzucony przez Summer Tom, który wraca myślami do 500 dni ich związku, by odkryć, co poszło nie tak.

Dwaj bracia z królewskiego rodu wyruszają na wyprawę, by uwolnić księżniczkę z rąk złego czarownika. W drodze spotykają piękną wojowniczkę, której przyświeca ten sam cel. Tak w skrócie prezentowała się fabuła komedii fantasy "Wasza wysokość" (2011), w której Desschanel (wcielała się w księżniczkę) zagrała wraz z Natalie Portman, Dannym McBridem i Jamesem Franco.

Ostatnia filmowa rola aktorki - zrobiła sobie czteroletnią przerwę od kina - pochodzi z filmu o wymownym tytule "Nasz brat idiota" (2011). Tytułowy bohater - Ned (Paul Rudd) - po opuszczeniu więzienia pomieszkuje u trzech sióstr. Mimo szczerych intencji mężczyzna wprowadza w ich życie duże zamieszanie. Ekranową rodzinę oprócz Deschanel i Rudda tworzyły Elizabeth Banks i Emily Mortimer.

W 2015 roku Deschanel powróciła do kina za sprawą kreacji w komedii muzycznej "Rock The Kasbah" Barry'ego Levinsona, opowiadającej o agencie muzycznym, który odkrywa w Afganistanie dziewczynę o niezwykłym głosie. Postanawia zostać jej mentorem i poprowadzić przez kolejne etapy telewizyjnego show. W tym samym roku gwiazda wystąpiła również w dramacie "The Driftless Area" u boku Aubrey Plazy i Antona Yelchina. Obie produkcje przeszły jednak bez echa, w związku z czym gwiazda zawiesiła swoją karierę filmową.



W związku z brakiem kinowych sukcesów, Deschanel poświęciła się pracy w serialu. Zagrała tytułową rolę w realizowanej w latach 2011-2018 produkcji "Jess i chłopaki", opowiadającej o dziewczynie wprowadzającej się do lokalu zamieszkiwanego przez trzech samotnych mężczyzn. Postać Jessiki Day przyniosła Deschanel m.in. trzy nominacje do Złotych Globów i jedną do Emmy.

Trzeba również zaznaczyć, że od 2008 roku Deschanel prowadzi bardzo udaną karierę muzyczną, nagrywając z M. Wardem jako duet She & Him. W latach 2008-2016 wydali sześć albumów studyjnych.