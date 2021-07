Żona Willa Smitha ogoliła głowę na łyso. Co dzieje się z Jadą Pinkett Smith?

Żona Willa Smitha goli głowę? Jada Pinkett Smith o swoim problemie pierwszy raz powiedziała w 2018 roku, w prowadzonym przez siebie programie "Red Table Talk".

Jada Pinkett Smith w 2020 roku /Jason Koerner /Getty Images

Reklama

Jada Pinkett Smith przyznała, że od lat traci włosy w zastraszającym tempie, co gorsza, nie znając przyczyny tego problemu.



Zainspirowana i wspierana przez córkę Willow, aktorka ogoliła głowę. Zdjęcie swoje i wtulonej w nią córki, opublikowała na profilu na Instagramie.



"Wykonałam każdy rodzaj testu, który istnieje, aby tylko znaleźć przyczynę mojego łysienia" - serwis "People" przytoczył wyznanie aktorki, która dodała, że mimo konsultacji z wieloma ekspertami, nadal nie jest znana przyczyna jej schorzenia.



Reklama

Ból, jaki się z tym wiązał był tym większy, że wcześniej dbanie o włosy sprawiało jej ogromnie dużo przyjemności. Należało do jej ulubionych rytuałów pielęgnacyjnych. Musiało minąć sporo czasu nim nauczyła się patrzeć na to, co ją spotkało, inaczej.



"Spostrzegłam, że ludzie walczą z rakiem, że mają chore dzieci" - wyjaśniła Jada Pinkett Smith.

Instagram Post

12 lipca, wspierana przez swoją córkę, Jada Pinkett Smith pierwszy raz zaprezentowała się publicznie bez włosów. To Willow zresztą jest autorką nowego wyglądu mamy.



Jedną z pierwszych komentujących była mama Beyonce, Tina Lawson. Oprócz emotiokonek przedstawiających serca, napisała, że żona Willa Smitha prezentuje się po prostu pięknie. W podobnym tonie wyraża się zresztą większość komentujących metamorfozę aktorki.

Willow Smith powiedziała, że ogoliła głowę matki, gdyż przyszedł na to już czas.