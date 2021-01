Żona Matthew McConaugheya uczy, jak radzić sobie z teściową

Camila Alves McConaughey opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym farbuje włosy uradowanej starszej pani. Okazuje się, że to 89-letnia mama jej męża, która z powodu pandemii przeprowadziła się do nich stałe.

Camila Alves wyszła za mąż za Matthew McConaugheya w 2006 roku /Emma McIntyre /Getty Images

Camila umieściła tę wiadomość w dość zadziwiającym kontekście, wojny światopoglądowej pomiędzy zwolennikami Donalda Trumpa i jego przeciwnikami. "Obecna pandemia i sytuacja polityczna w naszym kraju wiele mnie nauczyła" - rozpoczęła swój post.



Reklama

"Dziś chcę porozmawiać o cierpliwości i rozwadze. ...Prostym akcie zrozumienia, że mamy przywilej posiadania tych cech i praktykowania ich. Wszyscy, bez względu na wiek, ekonomię społeczną, pochodzenie kulturowe. Pochodzę z Ameryki Łacińskiej i mieszkałam na całym świecie. Z powodu pandemii moja 89-letnia teściowa przeniosła się do nas na pełny etat! Jesteśmy sobie bliscy, ale to już inny poziom bliskości! Troszczymy się o siebie, śmiejemy się, kłócimy, nie zgadzamy się, MAMY RÓŻNE OPINIE! Ale możemy się wzajemnie szanować i dbać o siebie! Spójrz na jej radość na tym zdjęciu! Podczas prostej czynności farbowania jej włosów! Ty również możesz mieć cierpliwość przy uwzględnieniu różnic" - zakończyła.



Instagram Post

Camila Alves McConaughey urodziła się w Brazylii. Do USA, a konkretnie do Los Angeles, przyjechała w wieku 15 lat. Zamieszkała u ciotki i z początku pracowała jako sprzątaczka i kelnerka. W wieku 19 lat przeniosła się do Nowego Jorku i rozpoczęła karierę w modelingu. Później, razem z matką założyły biznes: projektowanie i szycie torebek pod marką Muxo. Pięć i pół roku temu trzymała obywatelstwo USA. Uruchomiła lifestylową stronę internetową "Women of Today". Jest także współwłaścicielką firmy produkującej żywność ekologiczną: Yummy Spoonfuls.

Instagram Wideo (IGTV)

Matthew McConaugheya poznała w 2006 roku. Pobrali się w 2012. Mają trójkę dzieci (dwóch synów i córkę). Mieszkają w Austin w Teksasie. W maju ubiegłego roku Camila i Matthew zafundowali teksańskim szpitalom 100 tys. maseczek.

Matka Matthew McConaughey’a, Mary Kathlene McConaughey (z domu McCabe), jest byłą nauczycielką i aktorką - wystąpiła z filmach "Today" (1952 r.) i Bernie (2011 r.).

W ubiegłorocznym programie "Red Table Talk" ona i Matthew wyznali, że nie rozmawiali ze sobą przez 8 lat. Gwiazdor kina miał do niej pretensje m.in. o to, że sprzedaje mediom poufne informacje na jego temat. Ostatnio zbliżyli się do siebie.