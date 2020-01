Żona Martyniuka liczy na kolejny film o Zenku

Jedną z bohaterek filmu "Zenek", który opowiada o życiu i karierze polskiego króla disco polo, jest jego żona. W filmie zagrała ją Klara Bielawka. Pani Danuta Martyniuk dobrze ocenia grę tej aktorki, ma jednak poważne zastrzeżenie co do jednego szczegółu. Żona piosenkarza zdradza też, że chciałaby, żeby powstał film o jej związku z Zenonem. "To jest jak historia Elvisa i Priscilli Presley" - zapewnia.

Danuta Martyniuk marzy o tym, by powstał film o miłości jej i męża /Piotr Fotek / Reporter

Już 14 lutego do kin trafi "Zenek", opowieść o młodzieńczych latach króla disco polo Zenona Martyniuka. W filmie nie mogło zabraknąć postaci żony piosenkarza, Danuty. Zagrała ją Klara Bielawka, aktorka znana m.in. z filmów "Ciemno, prawie noc", "Fuga" czy "Jak pies z kotem" oraz seriali "1983", "Drogi wolności" i "Pod powierzchnią".



Reklama

Danuta Martyniuk, która trzykrotnie odwiedziła plan "Zenka", nie ma zastrzeżeń do gry aktorskiej pani Klary, której nie dawała zresztą żadnych wskazówek. Nie może jednak pogodzić się ze stylizacją, w jakiej grająca ją aktorka wystąpiła w scenie pierwszego spotkania z Zenkiem. "Ja nie byłam tak ubrana" - wspomina w rozmowie z PAP Life pani Danuta. "Miałam białe spodnie i niebieską bluzkę na ramiączkach". Jej mąż przyznaje, że nie pamięta jak była wówczas ubrana jego przyszła żona, ale ocenia, że Klara Bielawka dobrze zagrała panią Danutę i bardzo ją przypomina.

Żona króla disco polo wyznała też, że marzy o tym, by powstał jeszcze jeden film, ale nie o drodze Martyniuka na szczyt, a bardziej o miłości jej i męża, o ich wspólnym życiu. "To jest jak historia Elvisa i Priscilli Presley" - mówi PAP Life.

Na razie jednak czeka na dzień premiery filmu "Zenek". Pani Danuta zapowiedziała, że obejrzy ten filmu 12 lutego podczas uroczystego pokazu w Białymstoku. "W filmie jest kilka scen fikcyjnych, dodanych dla pikanterii" - dodaje pan Zenon. Jakich? Tego nie chce zdradzać.