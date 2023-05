Odkąd u Bruce'a Willisa zdiagnozowano będące formą demencji otępienie czołowo-skroniowe, jego żona całkowicie poświęciła się opiece nad chorym mężem. Emma Heming Willis wielokrotnie dała się poznać jako niezwykle troskliwa i opiekuńcza partnerka. Gdy fotoreporterzy czyhali na Willisa, by móc zrobić mu ukradkiem zdjęcie, modelka wystosowała do nich publicznie stanowczy apel.



"Wiem, że to wasza praca, ale zachowajcie dystans. Proszę, nie krzyczcie w kierunku mojego męża, pytając go, jak się czuje. Po prostu tego nie róbcie. Dajcie mu przestrzeń. Pozwólcie naszej rodzinie lub osobie, która jest z nim danego dnia, bezpiecznie przewieźć go z punktu A do punktu B" - powiedziała żona gwiazdora.

Aby zapewnić ukochanemu jak najlepszą opiekę, Heming Willis postanowiła skorzystać z usług światowej sławy specjalistki ds. demencji i terapeutki zajęciowej, Teepy Snow. "Emma wykonała absolutnie niesamowitą pracę opiekując się Bruce'em. Demencja czołowo-skroniowa nigdy nie jest łatwa, ale dzięki odpowiedniemu wsparciu można zwiększyć komfort życia pacjenta. Gratulacje dla Emmy i całej rodziny za ich bardzo ciężką pracę i poświęcenie. To naprawdę niezwykłe!" - chwaliła żonę hollywoodzkiego aktora ekspertka.

Małżonka Willisa wielokrotnie opowiadała też o tym, jak bolesne jest dla niej obserwowanie postępującej choroby męża. "Ludzie ciągle mówią mi: 'Och, jesteś taka silna, nie wiem, jak to robisz'. Cóż, nie dano mi wyboru. Żałuję, że go nie dostałam. Ale wychowuję też dwójkę dzieci, więc czasami po prostu trzeba wziąć się w garść i być dorosłą. I to właśnie robię. Prawda jest taka, że każdego dnia czuję smutek" - wyznała w szczerym nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych z okazji 68. urodzin jej męża.

Emma Heming: Córka Bruce'a Willisa uczy się o chorobie ojca

Tym razem Heming Willis zamieściła na Instagramie filmik, w którym podzieliła się krzepiącą wiadomością. Okazuje się bowiem, że 9-letnia córka pary mocno zaangażowała się w pozyskiwanie wiedzy na temat choroby swojego ojca.



"Muszę opowiedzieć wam tę historię i spróbuję to zrobić, nie zalewając się łzami. Kiedy nasza córeczka mi ją opowiedziała, byłam w rozsypce. Otóż Evelyn pewnego dnia zapytała mnie, czy wiem, że osoby z demencją mogą bardzo łatwo się odwodnić. Odparłam, że nie wiedziałam o tym i spytałam ją, skąd ona o tym wie. Okazało się, że kiedy była w szkole, w wolnej chwili zaczęła szukać ciekawostek o demencji. Powiedziałam jej, że będziemy się upewniać, że tatuś ma zawsze przy sobie butelkę wody" - relacjonowała Heming Willis.

Żona gwiazdora podkreśliła, że zachowanie pociechy niesamowicie ją wzruszyło. "Jedną z najbardziej życzliwych i wspaniałomyślnych rzeczy, jakie można zrobić, jest uczenie się o chorobie swojego taty z taką ciekawością i troską" - wyznała.



Swoją opowieść zakończyła ona przesłaniem skierowanym do osób, które borykają się z podobnymi problemami. "Jako przyjaciele, ukochani lub członkowie rodzin osób zmagających się z demencją, powinniśmy edukować się w zakresie chorób naszych bliskich, by móc zapewnić im możliwie jak najlepsze wsparcie. I, oczywiście, dbać o ich odpowiednie nawodnienie" - powiedziała.

Bruce Willis i Emma Heming Willis pobrali się w 2009 roku. Para doczekała się dwóch córek: 9-letniej Evelyn i 11-letniej Mabel.