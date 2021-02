​Zofia Zborowska szczerze o depresji. "Łzy leciały ciurkiem"

Na instagramowy profil Zofii Zborowskiej trafił poruszający wpis. Aktorka przyznała, że cierpiała na depresję, a na specjalną terapię chodzi do dziś. "Nie byłam w stanie się ruszyć, łzy leciały ciurkiem" - napisała aktorka.

23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją. Z tej okazji Zofia Zborowska podzieliła się w sieci poruszającym wpisem. Aktorka i żona słynnego siatkarza przyznała, że ona także zmagała się z depresją.



Gwiazda wyznała również, że do dziś chodzi na specjalną terapię. Do internetowej galerii kobiety na Instagramie trafiło zdjęcie, opatrzone szczerym wpisem.

"Dziś światowy dzień walki z depresją. Mniej więcej 1,5 roku temu wrzuciłam to zdjęcie z tym opisem. Nie chciałam udawać przed Wami ze wszystko jest OK, i tym samym napędzać i pompować idealny i sztuczny świat jakim Was karmi 95% influenserow. Kilka tygodni później zaczęłam terapie, w której jestem do dziś. Dlaczego się na to zdecydowałam? Pamiętam jak leżałam na łóżku nieruchoma i miałam wrażenie ze zalewa mnie czarna maź (dosłownie) bezsilności i smutku. Nie byłam w stanie się ruszyć, łzy leciały mi ciurkiem, przestałam jeść.. I to był moment, w którym zdałam sobie sprawę ze mimo gigantycznego wsparcia męża, rodziny i przyjaciół, nie dam rady" - napisała.

"Nie bójcie się prosić o pomoc. Dbajcie o siebie i swoje zdrowie psychiczne. Psychoterapeuta lub psychiatra w dzisiejszych czasach to nie wstyd. Trzymam za Was kciuki" - dodała.

Pod postem Zborowskiej pojawiło się wiele komentarzy. Internauci dziękują aktorce za jej wpis i zgadzają się z jej słowami.

"Zosiu cudownie, że o tym mówisz. To nie wstyd", "Dziękujemy, może dzięki otwartości osób znanych, osoby zmagające się z depresją podejmą się próby leczenia", "Jak dobrze, że mówisz głośno!", "Depresja to realny problem".

Temat depresji poruszyło także wiele innych gwiazd. Wpisy poświęcone temu problemowi pojawiły się między innymi na profilach Małgorzaty Ohme czy Anny Wendzikowskiej, która również zmagała się z chorobą.

