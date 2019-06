Zofia Merle: Od wielu lat jestem, jaka jestem

Zofia Merle jest mistrzynią drugiego planu, ale za swoje prawdziwe powołanie uznaje... pieczenie. Choć nie omijały jej życiowe tragedie, podchodzi do siebie i świata z humorem. Pomyśleć, że mąż nie pozwalał jej się śmiać.

Zofia Merle niedawno obchodziła jubileusz 60-lecia pracy na scenie AKPA

Jako aktorka tylko dorabia. Chociaż niedawno obchodziła jubileusz 60-lecia pracy na scenie, Zofia Merle dalej uparcie twierdzi, że przede wszystkim jest gospodynią domową. I pewnie potwierdziłaby to każda ekipa, która miała przyjemność z nią pracować - jej domowe ciasta są słynne wśród filmowców, a kruche babeczki z nadzieniem koledzy nie bez przyczyny zwą merletkami. Jeśli chodzi o kruchość, to u pani Zofii kończy się ona na wypiekach.



Zakaz spotkań z Tymem

"Jeśli w jakimś serialu potrzebna będzie pyskata bufetowa albo po prostu gruba baba, to wiedzą, gdzie mnie znaleźć" - śmieje się.

Do pracy na planie podchodzi z taką samą skrupulatnością, jak do prowadzenia domu. I tu, i tu nie znosi bałaganiarstwa. "Wszystko musi być wyprane, wyprasowane, żebym była z siebie dumna - mówiła w jednym z wywiadów. - Jestem pedantką. Lubię porządek i obudzona w środku nocy wiem, gdzie leżą dokumenty włożone do szuflady 20 lat temu. Bo ja staram się niczego nie robić bezmyślnie".

Ale pedanteria nie oznacza braku poczucia humoru. Sama o sobie mówi: "Jestem śmieszka". Kiedyś jej mąż, aktor Jan Mayzel, uznał, że jej śmiech... jest niebezpieczny. A pani Zofii śmiało się najlepiej ze Stanisławem Tymem.

"Byłam w ciąży. Janek odbył ze Stasiem poważną rozmowę, że ja w takim stanie nie powinnam się śmiać. I może by tak do rozwiązania ukrócić kontakty. Parę dni później Stasio mnie odwiedził, usiedliśmy do brydżyka. Staś powiedział coś śmiesznego. Śmiałam się do łez. Po wyjściu gości siadłam w fotelu i przypomniałam sobie, co mówił. I dostałam ataku śmiechu. Jasio zadzwonił do Staszka: 'Słyszysz, Staszku, ona się jeszcze śmieje'. Jak on to powiedział, to myślałam, że trzeba będzie pogotowie wzywać, bo będę rodzić ze śmiechu" - wspominała.

Dziecku jednak dobry humor matki nie zaszkodził. Syn Marcin urodził się w 1971 roku. Studiował matematykę i zarządzanie. Potem trafił na produkcję filmową, zaczął reżyserować. Był drugim reżyserem "Na dobre i na złe" oraz "Prosto w serce". W 2013 roku, w wieku 42 lat, zmarł na raka. Pani Zofia zdecydowała się wtedy na jakiś czas wycofać z zawodowej aktywności.

Pociechą są dla niej wnuki, dorośli już Stanisław i Krzysztof. "Jestem babcią meteorem. Wciąż mam za mało czasu i nie dogadzam wnukom tak, jak bym chciała. Mam wielkie braki, ale staram się to nadrabiać" - wyznaje.