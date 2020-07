Zniesiono zakaz występowania w nowej produkcji Michaela Baya

Z powodu wydanego przez amerykańską Gildię Aktorów Ekranowych SAG-AFTRA zakazu, który był skierowany do zrzeszonych w tej organizacji aktorów, pod znakiem zapytania stanęły zdjęcia do produkowanego przez Michaela Baya thrillera "Songbird". Powodem wydania zakazu było to, że twórcy filmu nie spełnili wszystkich wymogów bezpieczeństwa wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19. Teraz zakaz został odwołany.

Michael Bay w końcu ma powody do zadowolenia /Jason Mendez/WireImage /Getty Images

8 lipca ruszyły główne zdjęcia do tego thrillera produkowanego przez Michaela Baya. Tym samym "Songbird" jest pierwszą dużą produkcją, która została wznowiona w Los Angeles.

Reklama

"Znalezienie bezpiecznych i praktycznych sposobów na powrót do produkcji nie było łatwe. Jednak współpraca z gildiami i związkami zawodowymi ujawniła prawdziwą siłę naszej hollywoodzkiej społeczności. Współpracując z tymi wspaniałymi partnerami, udało się znaleźć sposób na ponowne rozpoczęcie pracy. Od zawsze bezpieczeństwo i troska o naszych aktorów i ekipę było naszym nadrzędnym celem. Jako artyści, musimy opowiadać takie historie, a czasy, w jakich żyjemy, muszą zostać udokumentowane" - tłumaczy producent filmu "Songbird", Adam Goodman.

"Songbird" będzie filmem z gatunku found-footage, czyli produkcją w całości stworzoną z nagrań zarejestrowanych przez głównych bohaterów opowieści. W takiej formule zrealizowano m.in. głośny "Projekt: Monster" z 2008 roku. Filmy z gatunku found-footage charakteryzują się dużym realizmem.

Akcja filmu "Songbird" rozgrywać się będzie w niedalekiej przyszłości w świecie zdominowanym przez trwającą od dwóch lat pandemię. Niebezpieczne mutacje wirusa sprawiają, że zaostrzone zostają środki bezpieczeństwa. Pomimo kwarantanny, na ulicach panuje chaos i bezprawie, któremu stawić czoła będą musieli bohaterowie.



W rolach głównych zobaczymy w produkcji: Demi Moore, Petera Stormare'a, Paula Waltera Hausera i Craiga Robinsona. Według informacji, które podał portal "Deadline", do obsady dołączyli też Bradley Whitford ("Uciekaj") oraz Jenny Ortega ("Jane the Virgin").