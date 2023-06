Znany reżyser zdegustowany "Johnem Wickiem 4". "Obrzydliwy film"

Oliver Stone rozmawiał z portalem Variety z okazji otrzymania nagrody za całokształt twórczości na odbywającym się w Rumunii Transilvania Film Festival. W trakcie imprezy reżyser zaprezentuje swój nowy film - dokument "Nuclear Now", który, jak ujawnił, powstał bez wsparcia żadnej wielkiej wytwórni.

"Był odrzucony już u samych narodzin. Zero finansowani. Żadna wytwrónia nie chciała go zrobić Żaden Netflix. To szaleństwo" - poskarżył się Varierty. Podczas spotkania z widownią festiwalu nazwał ludzi zarządzających show-biznesem "idiotami". "Podążają za trendami, za modą - to tak naprawdę biznes modowy" - ocenił.

Redaktorowi Variety wyznał też, że obejrzał w samolocie "Johna Wicka 4" .

Oliver Stone: "John Wick 4" jest obrzydliwy

"Ten film jest niewyobrażalnie obrzydliwy. Obrzydliwy. Nie wiem, co ludzie sobie myślą. Może oglądałem 'G.I.Joe', kiedy byłem dzieckiem, ale [Keanu Reeves] zabija w tym filmie z czterystu ludzi. Jako weteran wojenny mogę wam powiedzieć, że nic z tego nie wygląda wiarygodnie. Wiem, że to film, ale staje się to bardziej grą wideo niż kinem" - pożalił się Stone.

Według Stone'a współczesne kino "traci kontakt z rzeczywistością". "Być może widownia lubi gry wideo. Mnie one jednak nudzą. Jak dużo samochodów można rozbić? Ile kaskaderskich popisów trzeba wykonać? Jaka jest różnica między 'Szybkimi i wściekłymi' a każdym innym filmem [tego typu]? Czy jest to superbohater Marvela, czy zwykły człowiek, jak John Wick - to nie ma żadnego znaczenia. To wszystko nie jest wiarygodne" - dodał Stone.

