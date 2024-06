Znany polski aktor znów u boku gwiazd Hollywood. "Niezwykle wyróżnienie"

"Dzisiaj o magii liczb, ale też o moim ostatnim dniu zdjęciowym w Budapeszcie do filmu 'Mayday'. Bo właśnie dziś - w wielkich emocjach, z radością, ale i zmęczeniem kończę prawie czteromiesięczną pracę przy tym fantastycznym projekcie. Dziękuję studiom Skydance i Apple za to niezwykle wyróżnienie!" - napisał właśnie w mediach społecznościowych Marcin Dorociński.



"I mam taką małą refleksję. Warto było nagrać (i przegrać) te 1200 self-tape'ów, zacisnąć zęby i nie poddawać się, aby teraz być w kalendarzówce numerem 3. Bo kiedy numerem jeden jest Ryan Reynolds, a numerem dwa sir Kenneth Branagh, to chyba lipy nie ma?" - dodał polski aktor.

"Mayday": Marcin Dorociński znów u boku gwiazd

Za kamerą "Mayday" stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley, twórcy filmu "Dungens & Dragons: Złodziejski honor". Za produkcję odpowiadają wspomniane studia Skydance i Apple Original Films.



Poza Dorocińskim, Reynoldsem i Branaghem w "Mayday" wystąpili także Clark Johnson ("Prawo ulicy", "Blok 99") oraz Maria Bakalova (nominacja do Oscara za "Kolejny film o Boracie").



Co ciekawe, w filmie miała wystąpić również Liliana Komorowska. Polska aktorka poinformowała o tym w komentarzu pod wpisem Dorocińskiego.

"Gratulacje. Kręciliście w Montrealu i o włos nie dostałam roli żony ruskiego komunisty, bo byłam druga na liście. Wyrzucili z planu pierwszą aktorkę i szukali mnie. Byłam w drodze do Ottawy na koncert, więc nie mogłam się wrócić. Myślałam, że dostanę świra, jak agentka mi oznajmiła, że to byłabym ja. Mała rólka, ale w jakim towarzystwie! Kiedy nagrywałam selftape, film miał roboczy tytuł 'Blackbird'. Bad luck" - stwierdziła.



Produkcję zapowiedziano w czerwcu 2023 roku, a zdjęcia rozpoczęły się 4 marca. Na razie nie znamy daty premiery "Mayday".



Międzynarodowa kariera Marcina Dorocińskiego

Dorociński już w marcu 2024 roku zdradził, że pracuje również nad kolejnym zagranicznym projektem. "Russell Crowe gra w fajną grę Where am I, to zgapię ją i zagram i ja. Zatem: gdzie jestem? Ściskam Was Kochani w przededniu wielkiej przygody. Wasz M." - napisał 28 lutego na swoim Facebooku Dorociński.

Dla polskiego aktora to następna zagraniczna rola. W 2023 roku było głośno o jego występie w "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", w którym wcielił się w kapitana łodzi podwodnej.

Dorociński zagrał także w "Unofficial Operation (Ransomed)", koreańskim filmie akcji, którego światowa premiera odbyła się 2 sierpnia 2023 roku. Wcześniej mogliśmy go zobaczyć także m.in. w trzech odcinkach "Wikingów: Walhalli" oraz wyróżnionym dwoma Złotymi Globami i jedenastoma statuetkami Emmy miniserialu "Gambit królowej".