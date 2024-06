Znany polski aktor w odlotowym filmie. Ma szczególnie ważne przesłanie

- Na pierwszym planie są kury, gatunek wyjątkowo wdzięczny w kontekście gier słownych i zabaw językiem. A fabuła filmu jest... że ko ko! Orzeł wychowany wśród drobiu, wraz ze stadem wkurzonych kurczaków i nieopierzoną wynalazczynią, broni wioski niosek przed desantem drapieżców, a twierdzą jest im każda grzęda. Są tu śmiech, wzruszenia, przygody i uniwersalne przesłanie, że nawet ci najsłabsi, kiedy się zjednoczą, mogą stawić skuteczny opór złoczyńcom. Mam nadzieję, że młodzi widzowie (i ciut starsi też!) będą się bawić na seansie równie dobrze, jak ja, gdy pisałem polską wersję językową. I polubią orła Dzióbka, jego przybraną kurzą siostrę Pierzasię oraz... resztę wygdakanych bohaterek i bohaterów 'Orła i reszty' . Lećcie do kina na kurczaki!" - zaprasza Bartek Fukiet.

Ptasim bohaterom głosów użyczyli m.in. Dominika Kluźniak, Ewa Bułhak i Wojciech Mecwaldowski, który zagrał wujka Lotka. Swoją postać przedstawił tak: - To stryj głównego bohatera. Tak się życie potoczyło, że musiał się zaopiekować młodym, a że nie chciał go narazić na niebezpieczeństwo, więc oddał go kurom. I tak orzeł wychowywał się wśród kur. Na szczęście jednak wyrósł na konkretnego ptaka!

Aktorowi, podobnie jak autorowi polskich dialogów, przypadło do gustu przesłanie filmu: - W tej historii spodobało mi się to, że opowiada o ważnych i wartościowych rzeczach. Kiedy historie mówią o takich sprawach jak rodzina, przyjaźń, czy miłość, to dobrze.

"Orzeł i reszta": O czym opowiada animacja?

Przygoda, że ko ko! Młodego orła, Dzióbka, wychowały kury w słynnej wiosce Kurnikowo. Od pisklaka marzył jednak o tym, by wznieść się ku chmurom niczym prawdziwy as przestworzy. Gdy dzięki pewnemu wynalazkowi wzbija się wreszcie w powietrze, przypadkowo obraca wioskę w pierze. Zawstydzony, ucieka do Skrzydłowic - ptasiej stolicy, aby tam nauczyć się latać i dołączyć do elitarnego Orlego Patrolu. Teraz będzie musiał obudzić w sobie orła, aby zostać bohaterem wszystkich ptaków, zanim będą mieć przegdakane.