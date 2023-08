Swój wpis w serwisie X Maher rozpoczął od wymienienia trzech największych wad filmu Grety Gerwig .

"A więc 'Barbie' : Miałem nadzieję, że nie będzie to ani moralizatorski, ani mizoandryczny, ani kłamliwy film [Maher używa tu terminu 'zombie lie' - kłamstwo zombie]. Okazał się każdym z nich" - napisał Bill Maher , wyjaśniając, jak należy rozumieć termin "kłamstwo zombie".

Reklama

Zdjęcie Bill Maher / Randy Holmes / Getty Images

Bill Maher: "Barbie" to przykład "kłamstwa zombie"

"To coś, co nigdy nie było prawdą, ale ludzie nie mogą przestać tego powtarzać [tu podaje przykład 'kłamstwa zombie', jakim jest przekonanie, że obniżenie podatków bogatym przyczyni się do ogólnego wzrostu dochodów]. Albo coś, co kiedyś było prawdą, ale już nie jest, a niektórzy ludzie ciągle udają, że tak jest. Barbie jest właśnie rodzajem 'kłamstwa zombie'" - stwierdził komik.