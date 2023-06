Znany aktor przygotowuje się na ewentualny... dzień zagłady

"Zaczęło się od jednej małej chatki w lesie bez prądu i wody. Pojechaliśmy tam z rodziną i nie chcieliśmy zostać dłużej niż dzień lub dwa. Można powiedzieć, że myszy ją opanowały. Potem chata nad jeziorem na posiadłości obok została wystawiona na sprzedaż, więc kupiłem ją za grosze i nagle miałem do dyspozycji ponad 21 hektarów, dwie chatki, jedną bez prądu i wody. Dziś obie mają wykopane studnie i doprowadzoną elektryczność, ale są naprawdę małe" - Josh Duhamel wyjaśnił w wywiadzie dla "Inverse".

Josh Duhamel wie, jak przetrwać w trudnych warunkach

Wyznał, że jego fiksacja na temat zagłady zaczęła się kilka lat temu, od lektury książki "Patriots: Surviving the Coming Collapse", traktującej o grupie, która musi przetrwać po krachu giełdowym, głębokim kryzysie gospodarczym i wojnie. Ta lektura skłoniła aktora do refleksji, czy posiada on przydatne umiejętności i w chwili podobnego kryzysu mógłby zapewnić sobie i rodzinie byt.

Dlatego postanowił przetestować się w otoczeniu dalekim od wygód. Dziś z powodzeniem uprawia ziemię - w tym roku zamierza podjąć się uprawy dyni i kukurydzy - łowi ryby i dokonuje wszelkich niezbędnych napraw. "Staram się zbudować coś, co zapewni mojej rodzinie schronienie. Wierzę, że moglibyśmy tam żyć, bazując na tym, co oferuje nam tamtejsze otoczenie" - przyznał, dodając, że uczy się też polować, choć to zajęcie rodzi w nim pewien konflikt wewnętrzny.

"Nigdy nie zastrzeliłem jelenia. Próbowałem w zeszłym roku strzelać z łuku, ale to była nieudana próba. Mimo wszystko chciałbym nauczyć się oprawiać zwierzę, mrozić je i przechowywać. To nie jest coś, co robiłem dorastając, i szczerze nie podoba mi się pomysł krzywdzenia zwierząt, ale chcę się tego nauczyć, jeśli w przyszłości pozwoli mi to wykarmić rodzinę" - stwierdził w wywiadzie.

Pytany, czy dziś może nazwać się ekspertem w dziedzinie przetrwania w trudnych warunkach zapewnił, że nie. Ale dokłada starań, aby się doskonalić.