Znany aktor nie do poznania. Kolejna spektakularna metamorfoza

Klasyczna "Narzeczona Frankensteina" kontynuowała historię opowiedzianą w 1931 roku w słynnym "Frankensteinie". Wprowadziła do opowieści postać szalonego naukowca, doktora Pretoriusa. Wzorując się na Monstrum, stworzonym przez doktora Frankensteina, Pretorius powołuje do życia jego żeński odpowiednik. Chciałby, aby pokochał ona Monstrum. Sytuacja szybko wymyka się jednak spod kontroli.

"Narzeczona Frankensteina" uważana jest za jeden z najlepszych sequeli w historii kina. Fani horroru cenią ten film wyżej niż klasycznego "Frankensteina", wskazując na znaczną poprawę w stosunku do oryginału. Możliwą również dzięki większym możliwościom ówczesnego kina. Nie bez znaczenia był fakt, że w momencie premiery filmu wyreżyserowanego przez Jamesa Whale'a, sequel był stosunkowo nowym i rzadko wykorzystywanym konceptem.



"The Bride": Christian Bale i Jessie Buckley gwiazdami filmu

Remake klasycznego filmu z 1935 roku będzie nosił tytuł "The Bride". Reżyseruje go Maggie Gyllenhaal, która zadebiutowała za kamerą w 2021 roku głośną "Córką", za którą nominowano ją do Oscara w kategorii "scenariusz adaptowany". Na swoim koncie Gyllenhaal ma jeszcze jedną nominację do tej prestiżowej nagrody - za drugoplanową rolę w filmie "Szalone serce".



W główne role w filmie artystki wcielą się Christian Bale, dla którego będzie to kolejna szansa na spektakularną ekranową transformację, oraz Jessie Buckley, po raz kolejny współpracująca z Gyllenhaal. Drugoplanowa rola we wspomnianej "Córce" zapewniła jej nominację do Oscara. Właśnie ukazały się pierwsze zdjęcia gwiazd z planu nowej "Narzeczonej Frankensteina" i trzeba przyznać, że robią naprawdę duże wrażenie. "Poznajcie narzeczoną i Franka" - podpisała Gyllenhaal zamieszczone na Instagramie fotografie.

Zdjęcie Christian Bale w "The Bride" / materiały prasowe

Zdjęcie Jessie Buckley w "The Bride" / materiały prasowe

W obsadzie "The Bride", której premiera zaplanowana jest na 3 października 2025 roku, znaleźli się również: Penélope Cruz, Peter Sarsgaard i Annette Bening. Za zdjęcia odpowiada operator "Jokera" Lawrence Sher.

Co ciekawe, projekt Gyllenhaal nie jest jedyną ekranizacją klasycznej powieści Mary Shelley, która właśnie powstaje. Guiilermo del Toro realizuje dla Netfliksa "Frankensteina", w którym w głównej roli zobaczymy gwiazdora "Euforii" i "Saltburn" Jacoba Elordiego. Inne gwiazdy produkcji to Oscar Isaac, Mia Goth, Lars Mikkelsen, David Bradley Christian Convery, Charles Dance i Christoph Waltz.