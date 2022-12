Jak dowiedział się serwis Today, 29 listopada Jonah Hill złożył wniosek o zmianę nazwiska w sądzie w Los Angeles. Przesłuchanie w tej sprawie wyznaczono na 23 stycznia 2023 roku.

Jonah Hill zmienia nazwisko

Hill wychował się w żydowskiej rodzinie. Nazwisko Feldstein aktor odziedziczył po swoim ojcu, Richardzie, który od prawie 50 lat jest menadżerem gwiazd. Wśród jego klientów są m.in. aktorzy Kate Hudson i Paul Rudd oraz lider Maroon 5, Adam Levine .

Siostra Jonah, Beanie Feldstein , która też jest aktorstką, pozostała wierna swojego oryginalnemu nazwisku również na płaszczyźnie artystycznej. Niemniej, jej imię "Beanie" to pseudonim. Jej prawdziwe imiona to Elizabeth i Greer.

Jeśli sąd pozytywnie rozpatrzy wniosek Hilla, zmiana w jego dokumentach będzie i tak nieznaczna w porównaniu do tego, na jaki krok zdecydował się Kanye West. Ten w 2021 roku zmienił imię i nazwisko na "Ye". "Ye" to nawiązanie do Biblii, w której jest to archaiczna forma słowa "ty".