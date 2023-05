Znanemu aktorowi grozi nawet rok więzienia. Jest ofiarą rasizmu?

Podczas pierwszego przesłuchania, które odbyło się we wtorek, prokuratura okręgowa na Manhattanie upubliczniła konkretny zarzut przeciwko Jonathanowi Majorsowi . Oskarża go o napad trzeciego stopnia, który, jak zauważa portal Deadline, jest wykroczeniem klasy A. Maksymalny możliwy wyrok skazujący to dwanaście miesięcy pozbawienia wolności lub trzyletni wyrok w zawieszeniu. Majors nie przyznał się do winy. Miał też do powiedzenia nic ponad "Tak, Wysoki Sądzie" skierowane do sędzi Rachel S. Pauley.

Następne przesłuchanie w tej sprawie odbędzie się 13 czerwca. "Jestem zmuszona do poinformowania oskarżonego o tym, że jeśli nie stawi się osobiście na tym przesłuchaniu, w przeciągu 48 godzin wydany zostanie nakaz aresztowania. Jeśli zostanie pan aresztowany na skutek tego nakazu, możliwe będzie nałożenie kaucji, choć wolałabym, aby do tego nie doszło" - poinformowała aktora sędzia na koniec przesłuchania. Dodała też, że zabronione są jakiekolwiek próby skontaktowania się z oskarżającą go kobietą. Majors został oskarżony o wykręcenie jej ręki oraz dłoni w sposób powodujący ból i siniaki, a także o uderzenie w twarz otwartą dłonią.

Jonathan Majors ofiarą rasizmu?

Jednak obrońcy aktora twierdzą, że to on jest poszkodowanym w tej sprawie i zwracają uwagę na fakt, że to on zadzwonił pod numer alarmowy i wezwał policję na miejsce zdarzenia. "Dostarczyliśmy prokuratorowi okręgowemu niezbite dowody na to, że kobieta kłamie, w tym dowód wideo pokazujący, że nic się nie stało. Zrobiliśmy tak w myśl obietnicy prokuratury, że nie będzie nic zmieniać w tej sprawie, jeśli udowodnimy, że kobieta kłamie. To polowanie na czarownice wymierzone w Jonathana Majorsa na podstawie nieuzasadnionych roszczeń. Zamiast odrzucić zarzuty w obliczu oczywistych kłamstw, prokurator dostosował je do kolejnych kłamstw. Chcę oświadczyć jasno, nie ma żadnych nowych zarzutów pod adresem pana Majorsa. Dostarczyliśmy nowe dowody wideo, ale nie chcę o nich mówić, by uniemożliwić prokuraturze poinformowanie o nich powódki, co mogłoby sprawić, że wymyśli kolejne kłamstwa" - stwierdzili adwokaci Majorsa.

Ich zdaniem decyzje prokuratury są oznaką rasizmu.

"System sądownictwa karnego jest przesycony jawnymi i ukrytymi uprzedzeniami. Kiedy pan Majors pokazał białemu policjantowi obrażenia, jakie na jego ciele spowodowała kobieta, policjant szydził z niego, że gdyby to on dał mu w twarz, to nie złamałby sobie palca. Żaden z białych policjantów nie zajął się na miejscu obrażeniami pana Majorsa. Co gorsza, Prokuratura Okręgowa nie zamierza wnosić zarzutów przeciwko tej kobiecie, czy choćby zbadać prawdę" - oświadczyła po wtorkowym przesłuchaniu adwokatka Majorsa, Priya Chaudhry.