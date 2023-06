"Czasem dobrze jest się rozłączyć na jakiś czas" - taki napis widnieje wśród kilku fotografii, memów i nagrań, które w ostatnim przed wakacjami wpisie zamieściła na swoim Instagramie Drew Barrymore . To przesłanie nie jest przypadkowe. Dziękując fanom za to, że wspólnymi wysiłkami jej instagramowy profil stał się bezpieczną i przyjazną przestrzenią, gwiazda "Aniołków Charliego" zapowiedziała, że na czas letnich wakacji zamierza zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych.

"Kiedyś robiłam to regularnie, to takie zdrowe dla duszy. Zamierzam przeżyć kilka przygód, jestem ciekawa tego, co odkryję. Dziękuję wszystkim za to, że dają mi przestrzeń do tego, aby się tym dzielić. A teraz sami wyjdźcie i doświadczcie najlepszego lata w swoim życiu. Do zobaczenia jesienią" - zakomunikowała aktorka, zapewniając jednocześnie obserwujących, że szykuje kolejny numer swojego autorskiego magazynu, a po wakacjach spotka się z publicznością w czwartym sezonie jej talk-show, który z powodzeniem prowadzi od 2020 roku.