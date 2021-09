"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" trafi do kin 15 kwietnia 2022 roku, czyli o trzy miesiące wcześniej niż pierwotnie zapowiadało studio Warner Bros. Procesu realizacji filmu nie opóźniło więc nawet to, że już w trakcie zdjęć konieczna była zmiana jednego z głównych aktorów. Z powodu skandalu obyczajowego z rolą Gellerta Grindelwalda pożegnał się Johnny Depp, a zastąpił go Mads Mikkelsen.



"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" walczyć będzie o uwagę kinomanów z innym ciekawie zapowiadającym się filmem, który również trafi do kin 15 kwietnia 2022 roku. Będzie to przygodowa komedia romantyczna "The Lost City of D" z Sandrą Bullock i Channingiem Tatumem.

"Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore": O czym film?

Po wydarzeniach pokazanych w drugiej części serii "Fantastyczne zwierzęta" staje się jasne, że Gellert Grindelwald chce przejąć kontrolę nad światem czarodziejów. Uniemożliwić mu to postara się Albus Dumbledore (Jude Law), który postawi Newta Scamandera (Eddie Redmayne) na czele specjalnej grupy, która ma na celu zneutralizowanie działań Grindelwalda.



Wideo "Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda" [trailer 3]

W pozostałych rolach w filmie "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" zobaczymy Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, Jessica Williams oraz William Nadylam.

Reżyserem filmu "Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore" jest David Yates. Finalnie ta seria prequeli opowieści o Harrym Potterze ma liczyć pięć filmów. Scenariusz trzeciej części cyklu napisali J.K. Rowling i Steve Kloves.