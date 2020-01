​Znamy szczegóły serialowej wersji filmu "Parasite"

Reżyser Joon-ho Bong już wkrótce rozpocznie pracę nad amerykańskim remakiem swojego filmu, który będzie realizowany dla stacji HBO. W końcu zdradził też, czego możemy się spodziewać po tym projekcie.

Serialowa wersja "Parasite" będzie, według reżysera, sześciogodzinnym filmem /Gutek Film /materiały dystrybutora

Powszechnie uznawany za jeden z najlepszych filmów ubiegłego roku, południowokoreański "Parasite", jest na dobrej drodze do zdobycia przynajmniej jednego Oscara. W kategorii dla najlepszego filmu międzynarodowego, wcześniejszy zwycięzca Złotej Palmy w Cannes oraz Złotego Globu, wydaje się być bezkonkurencyjny. A jest jeszcze nominowany w pięciu innych kategoriach.



Reklama

Jakiś czas temu reżyser ogłosił, że nakręci serial, który będzie amerykańską wersją filmu "Parasite". Do tej pory nie było jednak wiadomo, czy będzie to po prostu amerykańska wersja południowokoreańskiej fabuły, czy może kontynuacja oryginalnego filmu bądź produkcja w jakiś sposób do niego nawiązująca. Teraz wszelkie spekulacje uciął sam Joon-ho Bong w rozmowie z magazynem "The Wrap". Z jego słów wynika, że serial "Parasite" będzie trwającą sześć godzin rozszerzoną wersją filmu.

"Gdy zaczynałem pisać scenariusz, miałem w głowie wiele pomysłów. Nie mogłem ich jednak wszystkich wykorzystać w dwuipółgodzinnym filmie. Zostały więc zapamiętane na moim iPadzie i teraz moim celem przy tworzeniu serialu będzie po prostu stworzenie sześciogodzinnego filmu" - powiedział Bong. Serialową wersję "Parasite" stworzy razem z Adamem McKayem, twórcą filmów "Big Short" i "Vice" oraz serialu "Sukcesja".

Bong zdradził też, jakich dodatkowych treści można spodziewać się w serialu. W wymienionych przez niego przykładach znalazły się spoilery dotyczące fabuły filmu. "Kiedy pierwotna gospodyni Mun Gwang wraca nocą przed dom, widać na jej twarzy, że coś się z nią stało. Później pyta ją o to mąż, ale ona nigdy o tym nie opowiada. A ja wiem, dlaczego miała te siniaki na twarzy. Mam całą historię na ten temat. Odpowiem też na pytania: skąd wiedziała o istnieniu bunkra i co łączyło ją z jego architektem?".

Reżyser nie chciał zdradzić tego, kiedy serialowa wersja "Parasite" pojawi się na HBO. "Może w 2027 roku" - zażartował.