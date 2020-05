Znamy szczegóły rebootu "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną"

Według pierwotnych planów 5 maja tego roku miały rozpocząć się zdjęcia do rebootu kultowego horroru „Teksańska masakra piłą mechaniczną” Tobe’a Hoopera. Pandemia COVID-19 pokrzyżowała plany filmowców, którzy zmuszeni zostali do zmiany terminów. Serwis The Illuminerdi dotarł do szczegółów tego projektu, którego produkcją zajmie się Fede Alvarez, reżyser rebootu „Martwego zła”.

Nową wersję "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" wyprodukuje Fede Alvarez, reżyser rebootu „Martwego zła”. /Borja B.Hojas/COOLMedia/NurPhoto /Getty Images

Szczegóły fabuły zdradza ogłoszenie castingowe. Poszukiwany jest m.in. aktor, który miałby wcielić się w postać Leatherface’a - kultowego mordercy z serii filmów zapoczątkowanych "Teksańską masakrą piłą mechaniczną" z 1974 roku. W ogłoszeniu nazwany jest on imieniem Kenny. Leatherface ma teraz 60 lat i jest scharakteryzowany jako osoba otyła. Choć jego postać określana jest mianem złożonej, poszukiwany jest aktor do roli niemej. Leatherface ma wyrażać się za pomocą pomruków o szerokiej gamie od wycia po świńskie piski. A jego ulubionym sposobem spędzania czasu jest oglądanie telewizji. Jedyną osobą, która jest w stanie zapanować nad jego wybuchami złości, będzie 80-letnia Pani Mc., wrażliwa kobieta, która od kilkudziesięciu lat opiekuje się opuszczonymi dziećmi. Wkrótce ma ona zostać eksmitowana ze swojego domu w Teksasie.



Głównymi bohaterkami nowej wersji "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" są dwie siostry określane w ogłoszeniu imionami Melody i Dreama. Starsza z nich, 25-letnia Melody to odnosząca sukcesy biznesmenka, która wybiera się ze swoją młodszą siostrą do Teksasu, by ubić tam kolejny interes. Zabiera Dreamę, bo boi się zostawić ją samą w domu. Dreama amatorsko zajmuje się fotografią i jest przykuta do wózka inwalidzkiego.





Wszystkie te informacje mogą wskazywać na to, że twórcy "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" wybiorą podobną drogę, co autorzy niedawnego filmu "Halloween". Był on bezpośrednią kontynuacją pierwszego filmu serii, ignorującą jej kolejne części. Akcja "Halloween" z 2018 roku działa się kilkadziesiąt lat po wydarzeniach pierwszej części, a mordercą był podstarzały Michael Myers. Leatherface z nowej "Teksańskiej masakry piłą mechaniczną" również będzie dużo starszy.



Oryginalny film Tobe’a Hoopera opowiadał o grupie młodych ludzi, którzy podczas wakacji zostali zaatakowani przez rodzinę kanibali, w tym wspomnianego wyżej Leatherface’a, mordercę, który zakładał na twarz maskę zrobioną z twarzy swoich ofiar. Reboot serii wyreżyserują Ryan i Andy Tohillowie, a scenariusz filmu napisze Chris Thomas Devlin.