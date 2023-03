Znamy reżysera nowego Supermana. Zatrudnił... sam siebie!

"Superman: Legacy": Nowe otwarcie DC Studios

To wspomnienie było wstępem do informacji o tym, że to zajmie się reżyserią filmu "Superman: Legacy". "Niecały rok temu znalazłem w końcu pomysł. Na wiele sposobów będzie się to wiązało z dziedzictwem Supermana. Pokażę, w jaki sposób jego arystokratyczni rodzice z Kryptonu i jego przybrani rodzice z farmy w Kansas informowali go o tym, kim jest. I jaki to miało wpływ na podejmowane przez niego wybory" - dodał we wspomnianym wpisie reżyser.

Plany Gunna wobec filmu "Superman: Legacy" są widoczne również w pierwszym oficjalnym opisie fabuły tej produkcji. Czytamy w nim, że będzie to opowieść o podróży Supermana, w trakcie której stara się on pogodzić swoje kryptońskie dziedzictwo z ludzkim wychowaniem. "Superman to ucieleśnienie prawdy, sprawiedliwości i amerykańskiego sposobu życia. Bohater kierujący się ludzką dobrocią w świecie, w którym taka dobroć postrzegana jest jako staromodna" - czytamy.

Producentem napisanego i reżyserowanego przez Gunna filmu "Superman: Legacy" będzie nie kto inny, jak Peter Safran. Obaj panowie objęli niedawno stery DC Studios i mają za zadanie rozwijać to komiksowego uniwersum. A dokładniej rzecz biorąc, stworzyć je od nowa. "Superman: Legacy" będzie pierwszym filmem z tzw. Fazy 1, która jest określana mianem "Bogowie i potwory".

Premiera filmu "Superman: Legacy" zaplanowana została na 11 lipca 2025 roku. Wciąż nie ogłoszono jeszcze, kto zagra tytułowego bohatera.