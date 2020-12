Znamy przyszłość uniwersum "Gwiezdnych wojen"

W tym roku do fanów "Gwiezdnych wojen" gwiazdkowe prezenty dotarły wcześniej, bo już w nocy z 10 na 11 grudnia. W trakcie tzw. Disney Investor Day ogłoszone zostały bowiem ekscytujące informacje dotyczące powstających właśnie projektów filmów i seriali, które w najbliższych latach pojawią się w kinach i na platformie streamingowej Disney+. O szczegółach tych projektów poinformowała szefowa studia Lucasfilm, Kathleen Kennedy.

Diego Luna powtórzy swoją rolę z "Łotra 1" w serialu "Andor" /Album Online /East News

Rosario Dawson powróci do ulubionej przez fanów roli Ahsoki Tano w serialu zatytułowanym "Ahsoka". Aktorkę mogliśmy ostatnio zobaczyć w tej roli w jednym z odcinków serialu "The Mandalorian". Wcześniej Ahsoka była jedną z postaci, która zadebiutowała w animowanym serialu "Gwiezdne wojny: Wojny klonów". Akcja poświęconego tej bohaterce serialu rozgrywać się będzie w tym samym czasie co "The Mandalorian".

Podobnie będzie z kolejnym serialowym projektem Disney+, serialem "Rangers of the New Republic". Nieznane są jego bliższe szczegóły, jednak fani spekulują, że będzie on poświęcony międzygalaktycznemu oddziałowi policji znanemu jako Sector Rangers. Autorami "Ahsoki" i "Rangers of the New Republic" będą twórcy sukcesu "The Mandalorian": Jon Favreau i Dave Filoni.



W sumie podczas Disney Investor Day zapowiedziano dziesięć seriali z uniwersum "Gwiezdnych wojen". Zaprezentowany został też m.in. oficjalny tytuł serialu poświęconego postaci Cassiana Andora, w którego rolę wcieli się Diego Luna. Brzmi on "Andor". Aktor powtórzy w nim rolę, którą zagrał już w filmie "Łotr 1. Gwiezdne wojny - historie".

Wideo "Łotr Jeden. Gwiezdne wojny - historie" [trailer]

Innym legendarnym bohaterem "Gwiezdnych wojen", który doczeka się swojego serialu, będzie Lando Calrissian. W serialu zatytułowanym "Lando" najprawdopodobniej zostaną opowiedziane jego młode lata. Młodego Calrissiana można było zobaczyć już w filmie "Han Solo: Gwiezdne wojny - historie", gdzie w tę rolę wcielił się Donald Glover. Nie wiadomo, czy powtórzy ją w serialu, którego stworzeniem zajmie się Justin Simien ("Drodzy biali ludzie").

Wideo "Han Solo. Gwiezdne wojny - historie" [trailer 2]

Ekscytująco zapowiada się także powrót Haydena Christensena do roli Dartha Vadera. Aktor powtórzy ją w serialu poświęconym postaci Obi-Wana Kenobiego. W postać Kenobiego ponownie wcieli się Ewan McGregor. Nie zabraknie też czegoś dla miłośników... thrillerów. Właśnie taką produkcją ma być serial "The Acolyte", stworzony przez autorkę "Russian Doll", Leslye Headland.

Oprócz seriali z aktorami, powstaną też umiejscowione w uniwersum "Gwiezdnych wojen" seriale animowane. Będą to "The Bad Batch", "Star Wars: Visions" oraz "A Droid Story". Bohaterami tego ostatniego będą R2D2 i C3PO.

Jeśli chodzi o filmy, to reżyserią kolejnej produkcji z serii "Gwiezdne wojny" zajmie się reżyserka "Wonder Woman" Patty Jenkins. Nosił on będzie tytuł "Rogue Squadron". Podczas Disney Investor Day potwierdzono też powstanie umiejscowionego w uniwersum "Gwiezdnych wojen" filmu, którego reżyserem będzie Taika Waititi.