Znamy pełną obsadę serialu "Obi-Wan Kenobi"

To może być jedno z najciekawszych przedsięwzięć serialowych w ostatnim czasie. Same już powroty Ewana McGregora i Haydena Christensena do ról Obi-Wana Kenobiego i Dartha Vadera rozpaliły wyobraźnię fanów "Gwiezdnych wojen". Teraz ogłoszona została pełna obsada serialu "Obi-Wan Kenobi". Wśród aktorów, którzy się w niej znaleźli, są m.in. Joel Edgerton, Kumail Nanjiani czy O’Shea Jackson Jr.

Pełna obsada została ogłoszona na oficjalnych kontach "Gwiezdnych wojen" na portalach społecznościowych. Podano tam też informację, że produkcja serialu rozpocznie się już "wkrótce". W obsadzie serialu zwracają uwagę nazwiska Joela Edgertona i Bonnie Piesse. Już wcześniej pojawili się oni w filmach z serii "Gwiezdne wojny". Podobnie jak McGregora i Christensena można ich było zobaczyć w tzw. Trylogii Prequeli, gdzie wcielili się w role wujostwa Luke’a Skywalkera: Owena i Beru Larsów.



Nie wiadomo jeszcze, w jakie role wcielą się pozostali aktorzy i aktorki, których zaangażowano do serialu "Obi-Wan Kenobi". Na pewno zobaczymy w nim Kumaila Nanjianiego, któremu sławę przyniosła romantyczna komedia "I tak cię kocham" z 2017 roku. Nie będzie to pierwsza rola Nanjianiego w produkcjach studia Disneya. Aktor zagrał też w marvelowskim "Eternals".



Kolejnymi nowymi twarzami w obsadzie "Obi-Wan Kenobi" są O’Shea Jackson ("Straight Outta Compton"), Rupert Friend ("Homeland"), Sung Kang ("Szybcy i wściekli: Tokio Drift"), "Benny Safdie ("Nieoszlifowane diamenty"), Moses Ingram ("Gambit królowej") oraz Simone Kessell ("Rachunek sumienia"). Obsadę uzupełnia Indira Varma ("Gra o tron"), której udział w serialu został ogłoszony przed kilkunastoma dniami.



Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się w kwietniu tego roku. Jej akcja zostanie umiejscowiona dziesięć lat po wydarzeniach z filmu "Gwiezdne wojny: Część III - Zemsta Sithów"