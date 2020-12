Znamy oficjalną datę premiery prequela „Gry o tron”

„House of the Dragon” to przygotowywany przez stację HBO serial, którego fabuła opowie o tym, co poprzedziło wydarzenia pokazane w „Grze o tron”. Do tej pory jedynie spekulowało się o tym, że może on ujrzeć światło dzienne w 2022 roku. Teraz fani doczekali się oficjalnego potwierdzenia tego właśnie terminu.

Oficjalne potwierdzenie tego, że serial "House of the Dragon" trafi na ekrany w 2022 roku przyszło wraz z nowym zwiastunem, który zapowiada najnowsze produkcje platformy streamingowej HBO Max. Znalazło się w nim miejsce również dla tego serialu, choć nie pojawiły się tam żadne inne informacje na jego temat. W zapowiedzi można jednak zobaczyć ziejącego ogniem smoka, których z pewnością nie zabraknie w serialu "House of the Dragon".



Akcja serialu rozgrywać się będzie na 300 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gry o tron". Wcześniej stacja HBO ujawniła pierwszych aktorów i aktorki, których zobaczymy w "House of the Dragon". Paddy Considine wcieli się w nim w rolę króla Viserysa I Targaryena, a rolę jego młodszego brata Daemona zagra Matt Smith. Pierworodną córkę króla, Rhaenyrę, zagra Emma D’Arcy, a Olivia Cooke wcieli się w rolę córki namiestnika króla, Alicent Hightower.



Sporą część zwiastuna opublikowanego przez koncern WarnerMedia zajmuje zapowiedź filmu "Wonder Woman 1984", który już od 25 grudnia zobaczą równocześnie widzowie w amerykańskich kinach oraz abonenci platformy streamingowej HBO Max. W Polsce hit wyreżyserowany przez Patty Jenkins ma być dostępny w kinach od 22 stycznia, ale biorąc pod uwagę ostatnią decyzję o przedłużeniu tzw. narodowej kwarantanny do 17 stycznia, data ta może ulec zmianie. Wiadomo bowiem, że właśnie do 17 stycznia kina w Polsce pozostaną zamknięte.



W zwiastunie atrakcji szykowanych przez platformę HBO Max, która w przyszłym roku ma zastąpić dostępną w Polsce platformę HBO GO, znalazło się miejsce na kilka produkcji szykowanych na 2021 rok. To m.in. trzeci sezon popularnego serialu "Sukcesja" oraz przygotowywana przez Zacka Snydera reżyserska wersja "Ligi Sprawiedliwości", która na HBO Max zostanie zaprezentowana jako czteroodcinkowy serial limitowany. W przyszłym roku widzowie zobaczą również nowy serial "Mare of Easttown" z Kate Winslet w roli głównej "Mare of Easttown". Aktorka wcieli się w nim w rolę badającej sprawę morderstwa detektyw z małego miasteczka.



Produkcjami, które również zapowiedziano w spocie promocyjnym HBO Max, są drugi sezon serialu "Euforia", nowa wersja "Plotkary", dokumenty o Tigerze Woodsie i Nicki Minaj, umiejscowiony w wiktoriańskiej Anglii serial "The Nevers", nowy film Stevena Soderbergha "No Sudden Move" oraz oczekiwany przez fanów specjalny odcinek serialu "Przyjaciele".