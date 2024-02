Znamy obsadę filmu, na który czeka cały świat. Kto zagra Michaela Jacksona?

Powstaje film o życiu Michaela Jacksona

Trwają prace na planie filmu "Michael", który opowie o życiu króla pop. Produkcją zajmą się hollywoodzkie studia Universal i Lionsgate, a na fotelu reżysera zasiądzie Antoine Fuqua ("Bez litości", "Olimp w ogniu", "Król Artur").



Autorem scenariusza jest John Logan ("Skyfall"), a wśród producentów są przedstawiciele spadkobierców Michaela Jacksona oraz Graham King, odpowiedzialny za takie kinowe hity, jak "Bohemian Rhapsody", "Aviator", "Infiltracja" czy "Tomb Raider".

Reklama

Jak informuje portal "Deadline", ekipa filmu o Michaelu Jacksonie liczyć będzie ponad 420 osób.



"Żaden inny artysta nie posiadał takiej siły, charyzmy i muzycznego geniuszu jak Michael Jackson . Oglądanie jego dzieł zainspirowało mnie do kręcenia teledysków - był pierwszym czarnoskórym artystą, którego pokazywała stacja MTV. Jego muzyka i te obrazy stały się częścią mojego światopoglądu. Nie mogłem odrzucić propozycji opowiedzenia na dużym ekranie jego historii wraz z towarzyszącą jej muzyką" - powiedział Fuqua.

"Opowiedzenie historii Michaela to dla mnie wielki zaszczyt. Widzowie zobaczą takiego Michaela, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli" - dodał producent filmu Graham King.

"Michael": Jaafar Jackson w tytułowej roli. Kto jeszcze znalazł się w obsadzie?

W roli Michaela Jacksona został obsadzony 27-letni bratanek artysty, Jaafar Jackson, który tańcem i śpiewem zajmuje się od dwunastego roku życia. Producenci i ekipa nie mogą się go nachwalić.

"To niesamowite jak bardzo przypomina Michaela. Brzmi jak on, tańczy jak on, śpiewa jak on. Byłem oszołomiony, kiedy go poznałem" - wyznał w jednym z wywiadów Antoine Fuqua.

Młodego Michaela zagra Juliano Krue Valdi.



Poznaliśmy też nazwiska aktorów, którzy wcielą się w pozostałych członków Jackson 5 na różnych etapach ich życia.

Jamal R. Henderson i Jayden Harville zagrają Jermaine'a Jacksona, Tre Horton i Jaylen Lyndon Hunger - Marlona, Rhyan Hill i Judah Edwards - Tito, a Joseph David-Jones i Nathaniel Logan McIntyre - Jackie'ego.

W obsadzie "Michaela" znaleźli się również: Colman Domingo i Nia Long w roli rodziców Jacksona, Joe'ego i Katherine, oraz Miles Teller - jako prawnik artysty, John Branca.

Film skupi się na najważniejszych wydarzeniach w karierze Jacksona, począwszy od czasu, gdy był frontmanem Jackson 5, aż do zostania największą gwiazdą świata. Mimo współpracy ze spadkobiercami muzyka, "Michael" ma podjąć wszystkie trudne tematy związane z artystą i nie unikać kontrowersyjnych wątków z jego życia, m.in. oskarżeń o pedofilię.

Premiera "Michaela" zaplanowana jest na 18 kwietnia 2025 roku.