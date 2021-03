Znamy nową datę premiery rebootu kultowej "Piły"

Ciąg dalszy przetasowań w kalendarzu premier kinowych na bieżący rok. Niedawne przesunięcie o kolejne dwa miesiące premiery "Czarnej Wdowy" sprawiło, że na początku maja zrobiło się miejsce dla innych filmów. Skorzystało z tego studio Lionsgate, które o tydzień wcześniej niż pierwotnie planowano pokaże swoją produkcję "Spirala: Nowy rozdział serii Piła". Film, którego premiera przekładana była już kilkukrotnie, zadebiutuje w kinach 14 maja.

Reklama

Chris Rock w scenie z filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła". /materiały prasowe

Młody arogancki detektyw Ezekiel "Zeke" Banks i jego nowy policyjny partner prowadzą śledztwo w sprawie sadystycznych morderstw, które przypominają serię krwawych zbrodni sprzed lat. Przekonany o swojej przenikliwości Zeke nie zdaje sobie sprawy, że krok po kroku daje się wciągnąć w wyszukaną i przemyślaną grę. W szalonym umyśle mordercy zrodził się plan tak okrutny, że nawet policyjni weterani nie wyobrażają sobie tego, co nadchodzi... - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Spirala: Nowy rozdział serii Piła".

Reklama

Zgodnie z tytułem filmu wyreżyserowanego przez Darrena Lynna Bousmana ("Piła 2", "Piła 3". "Piła 4"), "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" to kontynuacja historii opowiedzianej w serii popularnych horrorów, a zarazem jej reboot z nowymi postaciami. W rolach głównych wystąpili tu Chris Rock, Samuel L. Jackson oraz Max Minghella. Film będzie miał swoją premierę tego samego dnia, co najnowszy film z Angeliną Jolie w roli głównej zatytułowany "Those Who Wish Me Dead".

"Po otwarciu kin w Nowym Jorku i Los Angeles widzowie zaczynają wracać przed ekrany. 'Spirala: Nowy rozdział serii Piła' zaserwuje im świeże podejście do ich ulubionej serii. Wiemy, że nie tylko fani serii 'Piła', ale również ci, którzy rozpoczną z nią przygodę, będą siedzieć na krawędzi fotela kinowego podczas seansu naszego filmu. Jesteśmy dumni z tego, że wspieramy kiniarzy dając im jeden z naszych najbardziej oczekiwanych filmów. Jesteśmy pewni, że latem kina rozkwitną na nowo" - powiedziałmówi David Spitz z Lionsgate Motion Picture Group.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Spirala: Nowy rozdział serii Piła" [trailer] materiały dystrybutora

Scenariusz dziewiątej odsłony serii "Piła" napisali Josh Stolberg i Pete Goldfinger. To jeden z niewielu filmów, które pojawią się w kinach w pierwszej połowie 2021 roku. Oprócz niego na światową premierę czekają jeszcze filmy "Nikt" (premiera 26 marca), "Godzilla vs. Kong" (31 marca), "The Unholy" (2 kwietnia), "Voyagers" (9 kwietnia), "Wrath of Man" (7 maja), "Cruella" (28 maja) oraz "Ciche miejsce 2" (28 maja). Zarówno "Godzilla vs. King" jak i "Cruella" będą miały jednoczesną premierę w kinach i na streamingu.