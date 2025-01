Znamy nominacje Gildii Producentów. Oto najlepsze filmy roku

Nagrody Gildii Producentów uchodzą za jeden z najważniejszych prognostyków w wyścigu po Oscary. Większość z filmów mających szansę na nagrodę Darryla F. Zanucka dla Producenta Kinowego Filmu Pełnometrażowego znajdzie się później wśród dziesiątki zmagającej się o najważniejsze wyróżnienie Akademii Filmowej.

Wideo "Prawdziwy ból" [trailer]

Poniżej pełna lista nominowanych w kategoriach kinowych.

Nagroda im. Darryla F. Zanucka dla Najlepszego Producenta Kinowego Filmu Pełnometrażowego

"Anora"

"The Brutalist"

"Diuna: Część druga"

"Emilia Pérez"

"Kompletnie nieznany"

"Konklawe"

"Prawdziwy ból"

"September 5"

"Substancja"

"Wicked"

Najlepszy Producent Animowanego Filmu Pełnometrażowego

"Dziki robot"

"Flow"

"W głowie się nie mieść 2"

"Vaiana 2"

"Wallace i Gromit: Zemsta pingwina"

Najlepszy Producent Dokumentalnego Filmu Pełnometrażowego

"Gaucho Gaucho"

"Lhakpa Sherpa: Królowa gór"

"Mediha"

"Super/Man: Historia Christophera Reeve'a"

"We Will Dance Again"

"Wojna porcelanowa"