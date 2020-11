Znamy laureatki i laureatów 20. MFF Nowe Horyzonty i 11. American Film Festival

Jury 20. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty przyznało Grand Prix "Metamorfozie ptaków" w reżyserii Catariny Vasconcelos. Film portugalskiej reżyserki został uznany za najlepszy, spośród 12 konkursowych tytułów, także przez festiwalową publiczność.

Kadr z filmu "Metamorfoza ptaków" Catariny Vasconcelos /materiały prasowe

"Za film-esej, który destyluje z pamięci hipnotyzujące obrazy i konstruuje w wyobraźni czułe słowa, mające moc panowania nad czasem - oswajania przeszłości i uzdrawiania przyszłości. Za wizualny list miłosny do wszystkich naszych mam, w którym to, co intymne i prywatne, wciągając nas w swoją poetycką przestrzeń, staje się dzięki sile metafory i aurze baśni czymś osobistym i uniwersalnym. Za humanistyczno-przyrodniczy traktat o pielęgnowaniu więzi międzyludzkich i więzi łączących człowieka z Naturą, przypominający nam, że przenikają się one w sposób organiczny i ponadczasowy, a my, tak jak ptaki, morza i drzewa, jesteśmy jedną z wielu części składowych Wszechświata. Za dzieło dające ukojenie i niosące nadzieję, czego wszyscy teraz tak szczególnie potrzebujemy" - tak swój werdykt uzasadniło jury w składzie: Dorota Lech (selekcjonerka Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto), Krzysztof Skonieczny (reżyser), Monika Strzępka (reżyserka teatralna), Klaudia Śmieja (producentka filmowa) oraz Greg Zgliński (reżyser, scenarzysta, operator).



Zdobywczyni Grand Prix otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 15000 euro.

Jury postanowiło przyznać także wyróżnienie dla filmu "O niedogodności narodzin" w reżyserii Sandry Wollner.

Podczas gali zamknięcia poznaliśmy również zwycięzców 11. American Film Festival.

Tradycyjnie jurorem AFF była publiczność, głosująca na swoje ulubione filmy. Spośród trzynastu fabuł w sekcji Spectrum najlepsza okazała się "Surogatka" w reżyserii Jeremy’ego Hersha. Zwyciężczyni otrzymała nagrodę w wysokości 10000 dolarów.

Z 11 filmów sekcji American Docs publiczność wybrała dokument "Barbara Lee. Prawdziwa władza" w reżyserii Abby Ginzberg. Zwycięski film otrzymał nagrodę w wysokości 5000 USD ufundowaną przez BNY Mellon



Autorką projektów czterech konkursowych statuetek (Grand Prix, Nagroda Publiczności, Spectrum, American Docs) jest prof. Małgorzata Dajewska z Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Stypendia dla autorki i autora filmów krótkometrażowych z sekcji Shortlista W tym roku po raz pierwszy przyznane zostały stypendia dla autorki i autora krótkich metraży prezentowanych w sekcji Shortlista. Pierwsze z nich trafiło w ręce Anny Kasińskiej, reżyserki filmu "Synchronizacja" - za film, który jest kobietą, w którym każdy element świata przedstawionego staje się konsekwentnie jej afirmacją.

Drugie stypendium otrzymał Antonio Galdamez, reżyser filmu "Noamia"- za imponujący warsztat filmowy i odwagę mówienia o tym, co ukryte i niewygodne.

Stypendyści zostali wybrani przez zespół Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, a fundatorem stypendiów w wysokości 5000 zł (za każde) jest firma OKRE.

Po raz trzeci na festiwalu została także przyznana Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej dla najmłodszej twórczyni biorącej udział w Nowych Horyzontach.

Wyróżnienie, które w tym roku trafiło w ręce Suzanne Lindon, reżyserki pokazywanego w programie festiwalu filmu "Szesnaście mgnień wiosny" jest gestem wsparcia talentu autorki.

Jak zaznaczają fundatorzy, celem nagrody jest zachęcenie do opowiadania świata językiem własnej wrażliwości, wytrwania na niepewnej, artystycznej drodze rozwoju. Nagroda im. Zuzanny Jagody Kolskiej to nade wszystko ciepłe, na zawsze żywe wspomnienie nieobecnego głosu Zuzi. Chcemy doceniać odwagę. Wspierać młodość. Dać szansę na rozwój. Wierzyć, że każda pomoc niesie dalej dobro. Pamiętać o Zuzi.

Nagroda przyznawana jest przez Fundację im. Zuzanny Jagody Kolskiej, a fundatorami wyróżnienia są Grażyna Błęcka-Kolska, Jan Jakub Kolski, Ted Leszczyński i Huta Julia z Piechowic. Autorem projektu statuetki, którą otrzymała laureatka, jest Sebastian Pietkiewicz.