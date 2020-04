Znamy finalistów Nagrody im. Krzysztofa Krauze

Poznaliśmy finalistów Nagrody im. Krzysztofa Krauzego. Szansę na statuetkę mają: Ewa Podgórska za dokument "Diagnosis", Piotr Subbotko za film "Dziura w głowie" oraz Xawery Żuławski za "Mowę ptaków".

Finaliści Nagrody im. Krzysztofa Krauze: Ewa Podgórska (L), Piotr Subbotko (C) i Xawery Żuławski (P) /Piotr Kamionka/Ania Bobrowska/Krzysztof Mystkowski/KFP / Reporter

Nagroda im. Krzysztofa Krauze to przyznawane przez Gildię Reżyserów Polskich wyróżnienie honorujące reżyserów, których filmy wyróżnia wrażliwość społeczna, kunszt artystyczny i nonkonformistyczne podejście do sztuki filmowej.



"Diagnosis" Ewy Podgórskiej to zapis sesji psychoanalitycznej, jakiej poddaje się miasto. Mieszkańcy uczestniczą w sesjach na kozetce. Zaczynają niewinnie, od udzielania odpowiedzi na zabawne pytania, np. jakim zwierzęciem jest miasto? Rozpoczynają podróż w głąb własnych uczuć i emocji w stosunku do miejsca, w którym żyją. Samo miasto staje się punktem wyjścia do intymnych rozmów. Proces się rozwija, bohaterowie dzielą się ukrytymi wspomnieniami, przypominają sobie niby proste wydarzenia, ale zupełnie zmieniające ich życie. Pragnienia, lęki, niewypowiedziane wcześniej historie i momenty silnych emocji, przeplatają się z wizyjnymi ujęciami miasta. Łączą się ze sobą, uzupełniają i nawzajem na siebie oddziałują. Chociaż bohaterowie się zmieniają historia pozostaje ta sama. Ktoś ją zaczyna, a kto inny kończy, jakby wszyscy dzielili wspólny los i podświadomość. Podświadomość miejsca, w którym żyją.

"Dziura w głowie" to pełnometrażowy debiut Piotra Subbotki. W głównej roli wystąpił Bartłomiej Topa, który wcielił się w postać Chudego, aktora, który wystawia sztukę Thomasa Bernharda pod tytułem "Komediant". Razem z trupą teatralną pokazuje spektakl niedaleko granicy z Białorusią. W końcu docierają w okolice jego rodzinnej wsi. W domu, gdzie leży umierająca matka bohatera, jest też Andrzejek, upośledzony mężczyzna, w którym Chudy rozpoznaje swojego sobowtóra. Próba rozwiązania zagadki, kim jest ten tajemniczy człowiek, staje się jego obsesją, a w konsekwencji prowadzi do zaskakującego finału.



"Mowa ptaków" to ekranizacja ostatniego scenariusza zmarłego w 2016 roku Andrzeja Żuławskiego. Film wyreżyserował Xawery Żuławski. Bohaterami "Mowy ptaków" są ludzie funkcjonujący na marginesie społeczeństwa - nauczyciel historii, którego poglądy odstają od dominującej narracji, bezrobotny polonista, sprzątaczka, kwiaciarka, kompozytor cierpiący na trąd i licealistka przygotowująca swój pierwszy film. Ci zepchnięci na margines bohaterowie muszą poradzić sobie w świecie, w którym bezmyślność i podążanie za tłumem stają dominująca postawą.



Tegoroczni finaliści zostali wyłonieni spośród 11 nominowanych, wśród których znaleźli się także: Adam Guziński za "Wspomnienie lata", Agnieszka Holland za "Obywatela Jonesa", Jan Komasa za "Boże ciało", Bartosz Konopka za "Krew Boga", Bartosz Kruhlik za "Supernovą", Marcin Krzyształowicz za film "Pan T.", Borys Lankosz za "Kobro/ Strzemiński. Opowieść fantastyczna" i Magdalena Łazarkiewicza za "Powrót".

W jury 5. edycji Nagrody zasiedli: Agnieszka Smoczyńska, Joanna Kos-Krauze, Adrian Panek, Paweł Pawlikowski i Jagoda Szelc.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa rozdanie nagrody i ogłoszenie tegorocznego zwycięzcy zostało przesunięte na termin jesienny.

Laureatami Nagrody im. Krzysztofa Krauze byli w poprzednich latach: Grzegorz Królikiewicz (2016), , Anna Jadowska (2018) i - dwukrotnie - Wojciech Smarzowski (2017 i 2019).