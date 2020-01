Znamy dokładną datę premiery filmu "Broad Peak"

W niedzielę 26 stycznia zakończyły się zdjęcia do kręconego m.in. w Karakorum filmu "Broad Peak", który opowiada o tragicznej wyprawie polskich himalaistów w 2013 roku. Czterech wspinaczy zdobyło wtedy szczyt, ale dwóch z nich - Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski - zaginęło podczas zejścia. Premierę opowieści o tamtej tragedii zaplanowano na 8 stycznia 2021 roku.

Wiadomością o zakończeniu pracy na planie podzielił się w swoich mediach społecznościowych Dawid Ogrodnik, który w filmie wciela się w postać Adama Bieleckiego.



"Koniec! Dziękuje wszystkim za wsparcie! EastStudio za zaproszenie do projektu, reżyserowi Leszkowi Dawidowi - "you are the boss", każdemu kto pomógł mi dotrwać do końca, w szczególności doktorowi jednemu i drugiemu, Weronice oraz Anecie i Maciejowi Kocham Was!!! Partnerom na planie w szczególności, Irek Czop jesteś prawdziwym lodowym cyborgiem!!!" - napisał aktor.

Więcej szczegółów zdradzili pracownicy East Studio. Wyznali oni, że zdjęcia miały zakończyć się dopiero w przyszłym tygodniu, ale ze względu na dobre warunki pogodowe udało się to zrobić szybciej. Wcześniej pogoda raczej krzyżowała plany ekipy filmowej, bo bywały dni, gdy temperatura spadała nawet do -32 stopni. Zdjęcia do filmu w reżyserii Leszka Dawida realizowano od 2018 roku, a nagrywano je w Zakopanem, Alpach, a także w Karakorum.



"Nie sposób wiernie oddać historii Macieja Berbeki i innych polskich wspinaczy z 2013 roku, nie pokazując prawdziwego Broad Peaku" - wyjaśniali twórcy filmy, gdy rozpoczęto pracę na zboczu ośmiotysięcznika.

Macieja Berbekę, który zginął podczas tamtej wyprawy, zagrał Ireneusz Czop, a jego żonę, Ewę Dyakowską-Berbekę (zmarłą w 2018) - Maja Ostaszewska. W filmie - oprócz Ogrodnika - zobaczymy również Łukasza Simlata jako Krzysztofa Wielickiego, Piotra Głowackiego jako Aleksandra Lwowa, Tomasza Sapryka w roli Andrzeja Zawady, Macieja Raniszewskiego jako Tomasza Kowalskiego i Macieja Kuliga, który zagrał Artura Małka.

Do tragedii na Broad Peak doszło w 2013 roku, tuż po wyczynie, jakiego dokonali czterej polscy himalaiści. Tomasz Kowalski, Maciej Berbeka, Adam Bielecki i Artur Małek jako pierwsi zdobyli ten ośmiotysięcznik zimą. Radość z sukcesu trwała krótko, bo dwaj pierwsi wspinacze zaginęli podczas zejścia ze szczytu. Niedługo później obaj zostali uznani za zmarłych, a wokół tragicznej w skutkach wyprawy rozgorzała dyskusja.

Premierę filmu zaplanowano na 8 stycznia 2021 roku.