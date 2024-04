"Dziennik Bridget Jones" to ekranizacja powieści Helen Fielding, która zmieniła życie wielu fanów kina romantycznego i wciąż cieszy się ogromną popularnością. Komedia, w której w głównej obsadzie zobaczyć możemy Renee Zellweger i Hugh Granta, ma teraz powrócić z czwartą częścią.

"Bridget Jones 4": Co wiemy?

Niedawno przekazaliśmy informacje uzyskane przez Daily Mail, że produkcja "Bridget Jones 4" już trwa, a twórcy zapowiadają mnóstwo niespodzianek i emocji.

Do głównej roli ponownie powróci Renée Zellweger, a producenci gwarantują powrót Hugh Granta w roli Daniela Cleavera. A co z bohaterem granym przez Colina Firtha? Na ten moment informacje są sprzeczne - niedawno sugerowano, że aktor powróci do roli, co byłoby sprzeczne z książkowym kanonem. Teraz wśród obsady nie wymieniono Firtha, a zamiast niego pojawiło się inne znane nazwisko - Emma Thompson.

"Renée [Zellweger] jest podekscytowana, że będzie mogła powrócić do roli Bridget. Uwielbia tę postać" - zdradziła osoba powiązana z produkcją filmu.

"Bridget Jones 4": Kiedy zobaczymy film?

"Bridget Jones: Mad About the Boy" trafi do kin na świecie 14 lutego 2025 roku.