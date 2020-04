Znamy datę premiery filmu "Gucci" Ridleya Scotta

"Gucci" Ridleya Scotta trafi na ekrany kin 24 listopada 2021. W głównej roli zobaczymy Lady Gagę.

Ridley Scott / Christian Alminana /Getty Images

Film Scotta oparty będzie na książce Sary Gay Forden "Gucci. Potęga Mody, Szaleństwo Pieniędzy, Gorycz Upadku". Prawa do jej ekranizacji zakupiło studio filmowe MGM, które w pokonanym polu pozostawiło m.in. platformę Netflix.



Informację o kupnie praw do ekranizacji książki Forden podał portal "The Hollywood Reporter". Argumentem, który przeważył sprawę na korzyść MGM była obietnica premiery kinowej filmu, co było dla Ridleya Scotta rzeczą kluczową. Netflix i inne platformy streamingowe nie mogły tego gwarantować.



Fabuła filmu ma skupiać się wokół morderstwa Maurizio Gucciego, wnuka założyciela marki Gucci i ostatniego członka rodziny, który stał na czele słynnego domu mody. Lady Gaga ma wcielić się w filmie Scotta w rolę Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio, która została skazana za zlecenie jego zabójstwa.

Gdy w 2016 roku, po 18 latach odsiadywania wyroku, Patrizia Reggiani wyszła na wolność, zapytana przez reporterów o to, dlaczego zleciła zabójstwo, a nie zrobiła tego sama, odparła: "Mój wzrok jest słaby, nie chciałam spudłować".

Scenariusz filmu na podstawie książki Forden napisze Roberto Bentivegna.



"Planowaliśmy razem z mężem ten projekt od dawna. To epicka historia, w której stawka jest wysoka, a bohaterowie tak ciekawi, że byliśmy zdeterminowani, by przenieść ją na duży ekran. Nie możemy doczekać się tego, co przyniesie przyszły rok" - powiedziała Giannina Scott, która razem z mężem zajmie się produkcją filmu. Jego premiera została zaplanowana na 24 listopada 2021 roku.