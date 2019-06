13 czerwca 2019 roku Patryk Vega ujawnił, że w konspiracji nakręcił film "Polityka", który wejdzie do kin już 6 września. Reżyser aktualnie montuje film w Tokio. Szybko zaczęły pojawiać się kolejne informacje dotyczące obsady. Znamy już nazwiska kilku aktorów, którzy pojawią się w filmie.

Vega ujawnił, że produkcja opowiada o kulisach życia politycznego w Polsce w sposób bezkompromisowy i prawdziwy. Scenariusz powstał w oparciu o drobiazgową dokumentację i wiele rozmów, także z czołowymi przedstawicielami polskiego życia politycznego.

Reżyser nie chciał zdradzać jakichkolwiek szczegółów dotyczących fabuły filmu. Początkowo nie podał także składu obsady. Wymienił jedynie Daniela Olbrychskiego, który miał zagrać jedną z głównych ról.

Kilkanaście godzin później Vega odpowiedział na komentarz posłanki PiS Krystyny Pawłowicz na Twitterze i zamieścił fragment filmu, na którym widać Iwonę Bielską w roli postaci przypominającej kontrowersyjną polityk.

Do udziału w filmie przyznał się także Maciej Stuhr. Nie chciał on jednak ujawnić kogo zagra, Zdradził jedynie, że nie będzie to polityk.



Z kolei w rozmowie z serwisem Wirtualna Polska Vega zdradził, że w jego filmie pojawią się Andrzej Grabowski i Janusz Chabior. Pierwszy zagra postać inspirowaną prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, drugi - byłym szefem MON Antonim Macierewiczem.



W "Polityce" pojawią się także Ewa Kasprzyk, Zbigniew Zamachowski, Antoni Królikowski i Tomasz Oświeciński. Nie wiadomo jednak w kogo się wcielą.