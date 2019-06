"Znajdę Cię": Muzyka, miłość i wojna

Opowiadający o wielkiej miłości, wystawionej na próbę przez równie wielką wojnę, zrealizowany w dużej części w Łodzi film "Znajdę Cię" otworzy 9. edycję festiwalu Transatlantyk.

Leo Suter w scenie z filmu "Znajdę Cię" /materiały prasowe

Tegoroczny Festiwal Transatlantyk zainauguruje pokaz filmu, w którym opowieść o miłości, rozłące i wojnie wpleciona została w kulturowy, społeczny, przemysłowy, artystyczny, a przede wszystkim muzyczny krajobraz Łodzi. "Od czterech lat festiwal odbywa sieę w Łodzi. Filmowy wymiar miasta, zarówno ten historyczny, jak i współczesny, jest dla nas dużą inspiracją" - mówi Jan A.P. Kaczmarek, pomysłodawca i dyrektor Festiwalu Transatlantyk. Ekranowa Łódź w filmie otwarcia festiwalu to miasto pełne życia, barw i kontrastów, prawdziwie europejska stolica kultury i sztuki. "Znajdę Cię" to pierwszy film, który przygląda się przedwojennej Łodzi z taką czułością i zachwytem.



"Znajdę Cię" w reżyserii Marthy Coolidge to historia Rachel Rubin i Roberta Pułaskiego oraz łączącego ich wielkiego, romantycznego uczucia. Gdy ich poznajemy, są uczniami szkoły muzycznej, snują marzenia o występach w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Ich życie jest pełne młodzieńczej beztroski, płynie w tętniącym życiem i kulturą mieście.

Martha Coolidge wyreżyserowała wcześniej m.in. "Historię Rose" czy "Angie", filmy docenione przez widzów. Jest pierwszą i dotychczas jedyną kobietą, która stała na czele Amerykańskiej Gildy Reżyserów (DGA). W międzynarodowej obsadzie "Znajdę Cię" oprócz polskich aktorów (takich jak Małgorzata Kożuchowska, Agata Buzek, Weronika Rosati, Jacek Braciak, Marcin Czarnik czy Maciej Zakościelny) znaleźli się m.in. ceniony angielski aktor Leo Suter, Adelaide Clemens ("Wielki Gatsby" czy "Generacja Hmm"), Stellan Skarsgård (ulubiony aktor Larsa von Triera), Connie Nielsen (odtwórczyni głównej roli w "Gladiatorze" i Królowa Hippolita w "Wonder Woman"), a także Stephen Dorff. Muzykę skomponował Jan A.P. Kaczmarek. Film ten nie tylko opowiada o Łodzi, jej bogatej historii i tradycji wielokulturowości, ale także powstawał w Łodzi.

Martha Coolidge jest autorką m.in. filmu "Historia Rose" nominowanego do Oscarów oraz Złotych Globów za pierwszoplanową i drugoplanową rolę kobiecą (Laura Dern, Diane Ladd). Do pracy przy filmie "Znajdę Cię" zaprosiła wielu wybitnych, uhonorowanych Oscarami twórców, wśród których znaleźli się m.in. David S. Ward - zdobywca Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny do filmu "Żądło"; producent Fred Roos - zdobywca Oscara za "Ojca chrzestnego II" oraz nominacji za "Czas Apokalipsy"; Michael Minkler - reżyser dźwięku, który otrzymał trzy statuetki Amerykańskiej Akademii za "Dreamgirls", "Chicago" i "Helikopter w ogniu"; Richard Chew, montażysta uhonorowanych Oscarem "Gwiezdnych wojen: Części IV - Nowej nadziei" oraz nominowany do Oscara za "Lot nad kukułczym gniazdem". Twórcą muzyki do filmu jest Jan A.P. Kaczmarek, autor muzyki do ponad 60 filmów, laureat Oscara za muzykę do filmu "Marzyciel".

Polska premiera filmu "Znajdę Cię" odbędzie się 12 lipca 2019 roku w Łodzi podczas uroczystej Gali Otwarcia Festiwalu Transatlantyk. Gośćmi gali będą m.in. reżyserka Martha Coolidge oraz odtwórca głównej roli męskiej, Leo Suter. Organizatorem festiwalu Transatlantyk jest Fundacja Transatlantyk Festival.

Przy organizacji 9. edycji Festiwalu, Transatlantyk po raz kolejny współpracuje z licznymi Partnerami z Łodzi, wśród nich z EC1 Łódź, Narodowym Centrum Kultury Filmowej, Łódź Film Commission, Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera, Fotofestiwalem, Letnim Festiwalem Filmowym Polówka, Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja oraz Biblioteką Miejską w Łodzi.