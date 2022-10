"Zmierzch" zniknie z Netfliksa 15 października

" Zmierzch " to opowieść o zakazanej miłości, współczesna, ekspresyjna wersja Romea i Julii, którą w 2008 roku przeniosły na ekran w pełnym napięcia, akcji i przygód filmie reżyserka Catherine Hardwicke ("Królowie Dogtown") i scenarzystka Melissa Rosenberg ("Step up. Taniec zmysłów"). Film powstał na podstawie pierwszej części bestsellerowej serii książek Stephenie Meyer, która stała się prawdziwym fenomenem kulturowym i zjawiskiem społecznym napędzanym przez wielomilionową rzeszę fanów.

Reklama

W rolach głównych wystąpili Kristen Stewart i Robert Pattinson .

"Zmierzch" zniknie z Netfliksa 15 października 2022 r.

Wideo "Zmierzch": Final Trailer

"Król życia": Polski film zostanie usunięty z Canal+ 19 października

Czterdziestoparoletni Edward jest pracownikiem korporacji. Żyje w wielkim mieście i chcąc, nie chcąc, uczestniczy w "wyścigu szczurów". Jest najeżony, zaimpregnowany na otaczający go świat. Wszystko go denerwuje. Jakby chodził ciągle w za ciasnych butach. Złośliwy dla żony, niecierpliwy dla córki, prawie nie ma czasu dla swego starego ojca. Któregoś dnia ulega groźnemu wypadkowi. W wyniku niespodziewanych zdarzeń porzuca swoje dotychczasowe życie, by na nowo odkryć żonę, córkę i otaczający go świat.

W tytułowego " Króla życia " wcielił się Robert Więckiewicz .

"Król życia" zostanie usunięty z Canal+ 19 października 2022 r.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Król życia" [trailer] materiały dystrybutora

"Od nowa": Serial zniknie z HBO Max 25 października

"Od nowa" to opowieść o Grace i Jonathanie Fraserach (Nicole Kidman i Hugh Grant), którzy żyją tak, jak zawsze chcieli. Grace odnosi sukcesy jako terapeutka, kończy właśnie swoją pierwszą książkę.

Jednak kilka tygodni przed publikacją jej życie nagle zostaje wywrócone do góry nogami - znika jej kochający mąż, który jak się okazuje nie był tym, za kogo go uważała. Na domiar złego sprawa ma charakter publiczny. W obliczu tych wydarzeń Grace musi zbudować swój świat od nowa - dla siebie i swojego syna (Noah Jupe).

"Od nowa" zniknie z HBO Max 25 października 2022 r.

Wideo youtube

Jakie filmy i seriale znikają z Netfliksa? [październik 2022 r.]

"O mnie się nie martw" - 13.10

"Jerzy Popiełuszko. Posłaniec prawdy" - 13.10

"Marianne i Leonard: Słowa miłości" - 13.10

"Co za życie" - 14.10

"Niewierna" - 14.10

"Zabójca pod łóżkiem" - 14.10



"Dangal" - 14.10

"My Best Friend's Wedding" - 14.10

"Lustra" - 14.10

"Poznaj moich Spartan" - 14.10

"Co się zdarzyło w Las Vegas" - 14.10

"Zmierzch" - 15.10

"Zmierzch: Księżyc w nowiu" - 15.10

"The Game Changers" - 15.10

"Jack Ryan: Teoria chaosu" - 16.10

"Miłość aż po ślub" - 18.10

"Pod pokładem: Morze Śródziemne" - 31.10

"Bitten" - 31.10

"Pod pokładem: Morze Śródziemne" - 31.10

Jakie filmy i seriale znikają z HBO Max? [październik 2022 r.]

"Idealna broń" - 16.10

"Szukając Alaski" - 18.10

"Bracia we krwi" - 21.10

"537 głosów" - 21.10

"Od nowa" - 25.10

"Amerykańska dusza" - 27.10

"Ojai w ogniu: Nasza opowieść" - 28.10

"Na świat" - 31.10

"Wyspa kłamstw" - 31.10

"Ostatnia nocka" - 31.10

"Osamotniona" - 31.10

"Pająki z papieru" - 31.10

"Weekend Tajemnic" - 31.10

"Czarna wdowa" - 31.10

"13 Godzin: Tajna misja w Bengazi" - 31.10

"Siła przyzwyczajenia" - 31.10

"1982" - 31.10

"Chora Pamięć" - 31.10

"Krew Pelikana" - 31.10

"Jack Ryan: Teoria chaosu" - 31.10

"Obietnica" - 31.10

"Galeria złamanych serc" - 31.10

"Pracujące dziewczyny" - 31.10

"Ruben Brandt, kolekcjoner" - 31.10

"Moja młodsza siostra" - 31.10

"Samotne wilki" - 31.10

"I że cię nie opuszczę" - 31.10

"Zakochany bez pamięci" - 31.10

"Podjazdy" - 31.10

"Duma i uprzedzenie" - 31.10

"Przewrotny umysł" - 31.10

"Głęboka rana" - 31.10

"Wieczna Piękność" - 31.10

"Magiczne wrota" - 31.10

"Świąteczny Szok" - 31.10

"Pokuta" - 31.10

"Wschodnie obietnice" - 31.10

"Dania" - 31.10

"Córka trenera" - 31.10

"Bezdroża" - 31.10

"Relikt" - 31.10

"Miasto Kłamstw" - 31.10

Jakie filmy i seriale znikają z Canal+? [październik 2022 r.]

"Pierwsza krew" - 13.10

"Serwis dla gigantów" - 13.10

"Genialna Morgane" - 13.10

"Zaginione złoto Azteków" - 13.10

"DC's Legends of Tomorrow" - 13.10

"Plac zabaw" - 13.10

"Szokujące morderstwa: Kalifornia" - 14.10

"Wszystkie nieprzespane noce" - 14.10

"Twórcy światów" - 14.10

"Kuchciwróżki" - 14.10

"Sweat" - 14.10

"Trump Wszechmogący" - 14.10

"Przygody Timmy'ego" - 14.10

"1800 gramów" - 14.10



"Koniec sezonu na lody" - 15.10

"Maczeta" - 15.10

"Kroll" - 16.10

"Kurczaki na tropie" - 16.10

"Zbliżenia" - 17.10

"Gazu, pieski, gazu!" - 17.10

"Psy" - 17.10

"Last Minute" - 18.10

"Przygody Timmy'ego" - 18.10

"Władcy przygód. Stąd do Oblivio" - 18.10

"Król życia" - 19.10

"Daj znać, jak będziesz w domu" - 19.10

"W niewoli przeszłości" - 19.10

"Grupa specjalna" - 19.10

"Starożytni kosmici" - 19.10

"Kryptonim "Freedom Strike"" - 19.10

"Pierwsza krew" - 19.10

"Gdzie jest Frida?" - 19.10