Zmiany w kalendarzu Marvela. Jeden film anulowany

Plany Marvela na 2025 rok

Według opublikowanego kalendarza w 2025 roku zobaczymy cztery filmy na podstawie komiksów Marvela. 14 lutego do kin wejdzie "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat". 2 maja zobaczymy "Thunderbolts*" o grupie złoczyńców i antybohaterów wysłanych na samobójczą misję. 25 lipca Pierwsza Rodzina Marvela zadebiutuje w "The Fantastic Four: First Steps".

Chociaż "Blade" stracił jakiś czas temu reżysera, a termin zdjęć wciąż jest przesuwany, jego premiera wciąż jest zaplanowana na 7 listopada 2025 roku. Fani byli zaniepokojeni losem produkcji po Comic-Conie w San Diego, podczas którego nie padło ani jedno zdanie o nowej adaptacji przygód Chodzącego za Dnia.

Reklama

Wideo "Avengers: Koniec gry" [trailer 3]

Jakie filmy Marvela zobaczymy w następnych latach?

Z kolei 1 maja 2026 roku ukaże się "Avengers: Doomsday", które oficjalnie zastąpiło "Avengers: Kang's Dynasty". 13 lutego i 6 listopada zadebiutują dwie jeszcze nienazwane produkcje Marvel Studios. Disney anulował także premierę komiksowej adaptacji zapowiedzianej na 24 lipca 2026 roku.

Kalendarz na 2027 rok otwiera megaprodukcja "Avengers: Secret Wars", która wejdzie do kin 7 maja 2027 roku. Kolejne będą miały swoje premiery 23 lipca i 5 listopada.

W 2024 roku do kin wszedł tylko jeden film Marvela. "Deadpool & Wolverine" mieli swą premierę 26 lipca. Produkcja okazała się ogromnym hitem i zarobiła do tej pory prawie 659 milionów dolarów na całym świecie.