Zmiana terminu premiery "Doliny Bogów"

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną premiera nowego filmu Lecha Majewskiego "Dolina Bogów" z Johnem Malkovichem, Berenice Marlohe i Joshem Hartnettem w rolach głównych została przesunięta w czasie.

Josh Hartnett na planie filmu "Dolina Bogów" /materiały dystrybutora

"W ślad za działaniami ograniczającymi tempo rozprzestrzeniania się koronawirusa zostaliśmy zmuszeni, podobnie jak wielu innych dystrybutorów, do zmiany daty premiery 'Doliny Bogów'. Odwołana została również uroczysta premiera, którą mieli uświetnić swoją obecnością Berenice Marlohe oraz John Rhys-Davies. Dołożymy starań by ten wyjątkowy film trafił na ekrany gdy tylko sytuacja epidemiologiczna ulegnie poprawie i kina znów będą dostępne dla widzów" - mówi Andrzej Łudziński, Prezes Zarządu Galapagos Films



O nowej dacie premiery dystrybutor poinformuje, jak tylko zostanie potwierdzona.

"Dolina Bogów" to nowy film Lecha Majewskiego ("Młyn i Krzyż", "Angelus", "Ogród rozkoszy ziemskich", "Wojaczek") wypełniony niezwykłymi doznaniami i oszałamiającymi efektami audiowizualnymi. W rolach głównych występują gwiazdy światowego kina: John Malkovich, Josh Hartnett, Berenice Marlohe, John Rhys-Davies i Keir Dullea. Historia o bogach ukrytych w górach oparta na legendzie plemienia Navajo, hipnotyzuje zdjęciami, które reżyser współtworzył razem z Pawłem Tyborą ("Onirica") w stanie Utah w USA oraz muzyką skomponowaną przez laureata Oscara - Jana A.P. Kaczmarka.

W tytułowej Dolinie Bogów krzyżują się trzy wątki narracyjne, które prowokują widza do własnych interpretacji. Pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny Valley of the Gods pełna bogatej symboliki i archetypów. Drugi to historia najbogatszego człowieka globu, tajemniczego Wesa Taurosa (John Malkovich), który dotknięty osobistą tragedią, ukrywa się przed światem. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa (Josh Hartnett), pisarza, który zmaga się z traumatycznym rozstaniem z żoną i twórczym kryzysem. W tym czasie firma Taurosa eksploatująca rudę uranu przejmuje Dolinę Bogów, gdzie planuje drążyć tunele w świętej ziemi. Spokój przodków Navajo zostaje zburzony a skały rodzą mściciela. Widz pozostaje z pytaniami: Jak daleko można posunąć się dla miłości? Jakie tajemnice skrywa mityczna ziemia Navajo?

Zdjęcia do filmu, powstawały nie tylko w Valley of the Gods, w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych, ale i we Wrocławiu oraz zamkach i pałacach południowej Polski. Kostiumy do filmu stworzyła Ewa Kochańska. Reżyser zaprosił do współpracy także znaną projektantkę Evę Minge, oraz polskie marki - Pako Lorente i Kazar. Za dystrybucję odpowiada Galapagos Films.