Zmarła tancerka, choreograf i reżyserka Anna Majer

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dzisiaj odeszła od nas nasza droga koleżanka - Anna Majer. Będzie nam Jej brakowało. Ania była tancerką, choreografem, reżyserem oraz wykładowcą akademickim - poinformowano na stronie Związku Artystów Scen Polskich (ZASP).

Jak przypomniano, Majer zadebiutowała jako choreograf na scenie Opery Śląskiej w Bytomiu, przygotowując "Bolero" Ravela. "Spektakl zachwycił publiczność i krytyków, został nagrodzony Złotą Maską" - czytamy we wpisie.



Artystka współpracowała, m.in.: z Operą Wrocławską, Teatrem Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, Teatrem Rozrywki w Chorzowie, Gliwickim Teatrem Muzycznym, Teatrem Polskim w Bielsku-Białej.



Zaznaczono, że "realizowała zarówno własne spektakle, jak i partie choreograficzne w przedstawieniach dramatycznych".



Podkreślono, że "na Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach stworzyła nowy kierunek: artystyczne formy aktywności ruchowej". "Pracowała ze studentami Akademii Muzycznej w Katowicach oraz słuchaczami Studium Aktorskiego przy Teatrze Śląskim" - napisano.

"Cały czas nie zapominała o rodzinnym Bytomiu, gdzie w Operze Śląskiej stworzyła m.in. choreografię do +Tannhaeusera+ Ryszarda Wagnera oraz niezwykłego widowiska baletowego dla dzieci 'Kot w butach'" - czytamy na stronie ZASP-u. "Społecznie udzielała się również w przedsięwzięciach Ligi Kobiet Nieobojętnych" - dodano.



Na Facebooku Opery Śląskiej w Bytomiu przypomniano, że Majer była wicedyrektorką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. L. Różyckiego w Bytomiu.



"W 1992 r. zadebiutowała jako choreograf na scenie Opery Śląskiej, przygotowując nagrodzone Złotą Maską +Bolero+ Ravela. Od tamtego czasu zrealizowała kilkadziesiąt choreografii m.in. w Teatrach: Śląskim w Katowicach, Nowym w Zabrzu oraz w Operze Wrocławskiej" - przypomniano.



W Operze Śląskiej przygotowała ruch sceniczny i choreografię, m.in.: do "Widm", "Poławiaczy pereł", "Quo vadis", "Tannhaeusera", "Kota w butach" i "Kopciuszka" (za którego otrzymała w 2015 r. kolejną Złotą Maskę).



"Wielokrotnie uczestniczyła w projektach kulturalno-społecznych przeznaczonych m.in. dla osób z ograniczonym dostępem do kultury. Zarażała optymizmem, dobrocią i miłością do tańca" - napisano.



Przypomniano, że w 2019 r. została uhonorowana odznaką Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Zasłużony dla Kultury Polskiej".



Jak podano na stronie ZASP-u Anna Majer zmarła 21 lutego br.