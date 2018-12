Nie żyje aktorka i reżyserka Sondra Locke. Była partnerka Clinta Eastwooda zmarła 3 listopada, ale informacja o jej śmierci została podana do publicznej wiadomości dopiero w połowie grudnia. Miała 74 lata.

Sondra Locke (28.05.1944 - 03.11.2018) East News

Locke urodziła się w 1944 roku. Jej kariera aktorska rozpoczęła się w w drugiej połowie lat sześćdziesiątych, gdy zaczęła występować w sztukach teatralnych. W 1968 roku debiutowała na ekranie u boku Alana Arkina w filmie "Serce to samotny myśliwy". Otrzymała za nią nominacje do Oscara i Złotego Globu za rolę drugoplanową.

W 1975 roku po raz pierwszy zagrała z Clintem Eastwoodem. W "Wyjętym spod prawa Josey'u Welesie" wcieliła się w obiekt uczuć bohatera. Podczas zdjęć do filmu rozpoczął się ich romans, który trwał do 1989 roku. Wspólnie wystąpili jeszcze w pięciu filmach. Ich związek zakończył się pozwem aktorki przeciwko Eastwoodowi. Powodem była zmiana zamków do ich domu i usunięcie z niego wszystkich rzeczy należących do Locke, gdy ta była w trakcie zdjęć do innego filmu.



Ostatecznie doszło do ugody, zgodnie z którą Eastwood miał jej zapewnić projekt reżyserki finansowany przez Warner Bros. W 1995 roku Locke pozwała wytwórnię i aktora za niewypełnienie postanowień.

Mimo początkowych sukcesów, Locke nie grała zbyt często. Po 1986 roku zrobiła sobie trzynastoletnią przerwę od aktorstwa. Później przed kamerą pojawiła się tylko raz - przy okazji "Ray Meets Helen" Alana Rudolpha z 2017 roku. Locke próbowała także swoich sił za kamerą. Udało jej się zrealizować cztery filmy, ostatni w 1997 roku. Nigdy jednak nie udało jej się powtórzyć sukcesu debiutu aktorskiego.



Locke zmarła z powodu powikłań wynikających z jej długoletniej walki z rakiem kości i piersi. Aktorka w 1990 roku przeszła podwójną mastektomię. Od 1967 pozostawała w związku małżeńskim z rzeźbiarzem Gordonem Andersonem. Miało ono jednak prowizoryczny charakter. Anderson był homoseksualistą, a łączyła ich jedynie głęboka przyjaźń.