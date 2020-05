Zmarła Lynn Shelton

Nie żyje znana reżyserka i aktorka Lynn Shelton. To bardzo zaskakująca informacja, ponieważ artystka miała zaledwie 54 lata i wcześniej nie chorowała.

Lynn Shelton (02.08.1965 - 15.05.2020) /Amanda Edwards /Getty Images

Według pierwszych doniesień, Shelton skarżyła się przez ostatnich kilka dni na zły stan zdrowia. Jako przyczyna śmierci podawana jest niezidentyfikowana na razie choroba krwi.



Lynn Shelton zaczynała karierę jako montażystka, szybko zaczęła jednak realizować eksperymentalne krótkometrażówki.



Jej pełnometrażowym debiutem było "We Go Way Back" (2006) - historia 23-letniej aktorki z teatralnej trupy. Film został nagrodzony na promującym wschodzących artystów festiwalu Slamdance.

O Shelton zrobiło się głośno za sprawą komedii "Nakręć ze mną porno" (2009). Produkcję wyróżniono specjalną nagrodą jury na festiwalu filmowym Sundance.

Reżyserka wyspecjalizowała się w tak zwanych mumblecore movies - zabawnych, a jednocześnie zmuszających do myślenia komedii, których bohaterami są najczęściej trzydziestolatkowie niepotrafiący odnaleźć się w dorosłym życiu.

W 2011 roku Shelton nakręciła swoją najsłynniejszą produkcję "Siostra twojej siostry". Fabuła skupiała się na dwóch siostrach i ich przyjacielu, który wspólny pobyt w górskiej chatce staje się okazją do ujawnienia skrywanych przez nich uczuć i niewypowiedzianych pragnień.

Kolejnym filmem artystki byli "Dotykalscy" (2013) z Rosemarie DeWitt i Ellen Page - historia masażystki, która traci możliwość wykonywania zawodu z powodu nagłego wstrętu do ludzkiego ciała. W tym samym czasie interesy jej brata dentysty wprost kwitną.

Rok później Shelton nakręciła "Życie nie gryzie" (2014) z Keirą Knightley i Chloe Grace Moretz, historię dorosłej kobiety, która panikuje po zaręczynach i ucieka od chłopaka. W tym samym czasie poznaje nastolatkę, z którą się zaprzyjaźnia.

Ostatnim filmem artystki był "Miecz zaufania" (2019), opowieść o kobiecie, która liczy na odziedziczenie domu po zmarłym dziadku, tymczasem dostaje w spadku jedynie tytułowy miecz.

Shelton często realizowała także odcinki popularnych seriali. Była reżyserką takich produkcji, jak "Mad Men", "Shameless - Niepokorni", "Jess i chłopaki", Dobre miejsce", "GLOW", "Santa Clarita Diet" i ostatnio "The Morning Show" oraz "Little Fires Everywhere".

Choć o Shelton upomniały się wielkie wytwórnie - rozważano powierzenie jej stanowiska reżyserki "Czarnej wdowy", które ostatecznie przypadło Cate Shortland - artystka wolała kręcić niezależne produkcje, dające jej większą swobodę artystyczną.

Gwiazda często występowała także w filmach. Zagrała jedną z głównych ról w wyreżyserowanym przez siebie "Nakręć ze mną porno". Oglądaliśmy ją też w "Nocach i weekendach", "Na własne ryzyko", "Szczęściarzach", a także wspomnianym "Mieczu zaufania".