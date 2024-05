Zmarł Richard M. Sherman. Zdobywca Oscara miał 95 lat

Richard M. Sherman urodził się 1928 roku w Nowym Jorku, w rodzinie o rosyjskich korzeniach. Gdy jego rodzina przeniosła się do Los Angeles, Richard odkrył miłość do muzyki, którą dzielił ze swoim starszym bratem.

Bracia zaczęli współpracę i rozwijali swoją karierę w latach 50. Po stworzeniu hitu "Tall Paul" Walt Disney zwrócił na nich uwagę i zaproponował zatrudnienie przy tworzeniu muzyki do filmów. Największym osiągnięciem rodzeństwa było stworzenie muzyki do filmu "Mary Poppins" i piosenkę "Chim Chim Cher-ee", za które otrzymali dwa Oscary.

Shermanowie napisali scenariusz do animowanego "Miecza w kamieniu" (1963), który okazał się wielkim hitem, ale ich kariera naprawdę nabrała rozpędu w następnym roku.

W późniejszych latach byli nominowani do prestiżowej nagrody jeszcze siedmiokrotnie, a w 1975 roku zdobyli trzecią nagrodę Grammy za muzykę do filmu "Kubuś Puchatek i rozbrykany Tygrys". W sumie zdobyli pięć nominacji do Złotych Globów oraz 25 złotych i platynowych płyt.



Robert Sherman zmarł w 2012 roku, ale Richard wciąż pozostawał aktywny zawodowo - w zeszłym roku skomponował muzykę do krótkometrażowego filmu "Mushka".



Szef Disneya pożegnał kompozytora

"Richard Sherman był ucieleśnieniem tego, co to znaczy być Legendą Disneya, tworząc wraz ze swoim bratem Robertem ukochane klasyki, które stały się cenną częścią ścieżki dźwiękowej naszego życia. (...) Jesteśmy na zawsze wdzięczni za ślad, jaki Richard pozostawił na świecie, i składamy najszczersze kondolencje jego rodzinie" - powiedział Bob Iger, dyrektor generalny Walt Disney Company.

Richard M. Sherman zmarł w sobotę w centrum medycznym Cedars-Sinai w Beverly Hills. Jako przyczynę podano chorobę związaną z zaawansowanym wiekiem. Kompozytor miał 95 lat.