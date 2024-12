Zmarł Art Evans. Pomógł zwalczyć zagrożenie w "Szklanej pułapce 2"

Art Evans zmarł. Miał 82 lata

Art Evans urodził się 27 marca 1942 roku w Berkeley w Kalifornii. Jego 40-letnia kariera aktorska rozpoczęła się w jego rodzinnym mieście; zagrał główną rolę w spektaklu "The Amen Corner" wystawianym w Theater of Being Franka Silvera. Spektakl został przeniesiony na Broadway w 1965 roku.

W swojej karierze Evans wziął udział w około 120 tytułach. Na dużym ekranie pojawił się w takich filmach jak "Christine", "Big Time", "Ale jazda!", "Tylko miłość" czy "Opowieści żołnierza" z Denzelem Washingtonem i Adolphem Ceasarem. W telewizji można było zobaczyć go w odcinkach "MASH", "Detektywa Monka" czy "Z Archiwum X".

Reklama

Art Evans nie żyje. Zagrał u boku Bruce'a Willisa w "Szklanej pułapce 2"

Jedną z najważniejszych ról w jego karierze jest "Szklana pułapka 2". Evans wcielił się w Leslie Barnesa, pracownika wieży kontroli lotów, który pomógł granemu przez Bruce'a Willisa Johnowi McClane'owi powstrzymać zagrożenie.

Jak podają zagraniczne media, Art Evans odszedł w trakcie snu 21 grudnia.