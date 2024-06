Początki kariery

Nim rozpoczął filmową edukację pracował jako oświetleniowiec w Wytwórni Filmów Fabularnych. W swojej niezwykle bogatej filmografii zasłynął jako świetny operator.

Do historii przejdzie dzięki wielu udanym współpracom z wybitnymi reżyserami: Romanem Polańskim (m.in. przy filmach "Nóż w wodzie", 1961 czy "Ssaki" z 1962 roku), Jerzym Skolimowskim (wspólnie napisali scenariusze do takich dzieł, jak: "Bariery" 1966; "Ręce do góry", 1967; "Start", 1967). Kostenko pracował także przy kilku produkcjach z Andrzejem Wajdą (przy zdjęciach do filmu "Popioły") oraz Witoldem Leszczyńskim ("Portret mężczyzny z medalem", 1959).

Prywatnie w latach 1964-1970 był mężem Poli Raksy ("Popioły", "Czterej pancerni i pies").

Wszechstronny dorobek artysty

Artystę cechowała wszechstronność i otwartość na nowe wyzwania.

Potrafił realizować zarówno filmy fabularne ("Kapitan Conrad", 1990), dokumenty ("Białowieża", 1978), jak i animacje ("Polacy na galeonie", 1987). Brał udział także przy tworzeniu różnorodnych gatunkowo seriali (m.in. "Sam na sam" 1977, "Lokatorzy" 1999-2005 czy "Ojciec Mateusz" 2008-2012).

Kostenko odszedł w wieku 87 lat.