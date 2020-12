W wieku 66 lat zmarł Zbigniew Leraczyk - aktor przez 40 lat związany z Teatrem Zagłębia w Sosnowcu, a w latach 2011-2018 także dyrektor naczelny tej zagłębiowskiej sceny. W teatrze stworzył ponad 120 ról. Odszedł po długiej i ciężkiej chorobie.

"Dziś rano po długiej i ciężkiej chorobie odszedł Zbigniew Leraczyk, nasz kochany mąż, tato i dziadziuś. Pogrążona w smutku, Rodzina Zbyszka" - napisano na profilu artysty w mediach społecznościowych.



Reklama

"Trudno w to uwierzyć. Dzisiaj odszedł od nas Zbigniew Leraczyk, wybitny aktor, były dyrektor Teatru Zagłębia w Sosnowcu, a przede wszystkim wspaniały człowiek... Najszczersze kondolencje dla Rodziny i Bliskich" - napisał prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.



Zbigniew Leraczyk urodził się 10 grudnia 1953 roku w Nowej Rudzie. Był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. W 1979 r. związał się zawodowo z sosnowieckim Teatrem Zagłębia, gdzie zadebiutował rolą klauna w "Operze za trzy grosze" Bertolta Brechta. Często był obsadzany w rolach amantów. Oprócz ról teatralnych miał w dorobku kilkanaście epizodycznych ról filmowych oraz trzy role w spektaklach Teatru Telewizji.

"Ta praca jest moim zawodem i czymś, co lubię i potrafię robić. Miłość to jest może zbyt wielkie słowo, ale na pewno nie chciałbym się z tym jeszcze rozstawać. Aktorstwo to jest spotkanie z człowiekiem, widzem, reżyserem, zespołem aktorskim. Tego można doświadczyć tylko na scenie i to jest bardzo przyjemne uczucie" - mówił o swoim aktorstwie Leraczyk w ubiegłorocznym wywiadzie, zamieszczonym na stronie internetowej teatru.

W latach 80. ub. wieku Leraczyk prowadził amatorski Teatr Ekspresji w Klubie "13 Muz" Sosnowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od 1 czerwca 2011 r. do końca 2018 kierował sosnowieckim teatrem jako jego dyrektor naczelny; był wśród inicjatorów uruchomienia Sceny Inicjatyw Aktorskich.

W czasie dyrektorowania Leraczyka Teatr Zagłębia wystawił m.in. sztukę "Korzeniec" opartą na książce Zbigniewa Białasa pod tym samym tytułem, w adaptacji Tomasza Śpiewaka i reżyserii Remigiusza Brzyka. Spektakl ten przyniósł wiele nagród na arenie krajowej, powstała też jego telewizyjna wersja.

Zbigniew Leraczyk otrzymał wiele nagród za role sceniczne oraz za całokształt twórczości - otrzymał m.in. odznakę Zasłużony Działacz Kultury, Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Sosnowca oraz brązowy medal "Gloria Artis" przyznany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr Zagłębia w Sosnowcu, z którym przez całe zawodowe życie był związany Zbigniew Leraczyk, jest samorządową instytucją artystyczną. Przed trzema laty założony w 1897 r. teatr świętował jubileusz 120-lecia. Obecnie funkcję dyrektora placówki pełni Iwona Woźniak, a zastępcą dyrektora ds. artystycznych jest Jacek Jabrzyk. W dorobku teatru są nagrody i wyróżnienia na festiwalach międzynarodowych i ogólnopolskich.