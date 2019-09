Złote lata polskiej komedii w krakowskim Kinie Pod Baranami

Kino Pod Baranami zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - przegląd polskich przedwojennych komedii. Po długiej nieobecności filmy nakręcone w czasach II Rzeczpospolitej powrócą, by znów bawić, rozśmieszać i zachwycać. Na ekranie m.in. Eugeniusz Bodo, Jadwiga Smosarska i Adolf Dymsza. Przegląd Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Złote lata polskiej komedii odbędzie się w dniach 23-29 września 2019 roku w Krakowie.

Kadr z filmu "Piętro wyżej" /materiały prasowe

Organizowany od lat w Kinie Pod Baranami Festiwal Filmu Niemego doczekał się wreszcie swojego postscriptum. O kolejnych etapach rozwoju kina, które wzbogacone o dźwięk, przemieniło się niemal w zupełnie nową gałąź sztuki, opowie przegląd Lata dwudzieste, lata trzydzieste... Złote lata polskiej komedii.



W centrum wydarzenia znajdą się przepełnione humorem filmy rozrywkowe, które stały się w czasach II Rzeczpospolitej podstawą naszej kinematografii. Polskie przedwojenne komedie kreowały filmowe gwiazdy, lansowały muzyczne przeboje oraz dawały pole do popisu utalentowanym reżyserom.



W trakcie przeglądu, na ekrany Kina Pod Baranami powrócą wielkie przedwojenne aktorki, w niczym nieustępujące hollywoodzkim ikonom.

Reklama

Szczególne miejsce zajmie "królowa ekranu" Jadwiga Smosarska, która rozbawi widownię przebierając się za umorusanego smarem chłopca w filmie "Czy Lucyna to dziewczyna?". Aktorka pojawi się także w głośnej komedii Mieczysława Krawicza jako tytułowa "Jadzia" - kobieta nowoczesna i przebojowa, która dla dobra rodzinnego biznesu podejmie przewrotną grę ze swoją bezpośrednią konkurencją. Wyrazistości nie sposób odmówić także niepokornej Adzie, bohaterce filmu Konrada Toma, w którą wcieliła się była tancerka baletowa, gwiazda kabaretów i rewii, Loda Niemirzanka. Aktorka jako niesforna pensjonarka nieustannie sprzeciwia się swoim opiekunom, którzy załamując ręce krzyczą w niebogłosy: "Ada, to nie wypada!".

Widzowie podziwiać będą również talent przedwojennego mistrza komedii, Adolfa Dymszy, któremu sławę przyniosła postać rezolutnego miejskiego cwaniaczka Dodka. Tego sprytnego bohatera-kombinatora będzie można poznać bliżej za sprawą filmu "Sportowiec mimo woli", który jest prawdziwą gratką dla fanów sportów zimowych. Podczas przeglądu Złote lata polskiej komedii słynny Warszawiak pokaże się światu także jako "Antek policmajster" - lubiący hazard sprzedawca królików, który za sprawą zbiegu okoliczności zostaje mianowany szefem lokalnych służb porządkowych.



Zdjęcie Kadr z filmu "Antek policmajster" / materiały prasowe

W ślad za Dymszą na ekran wkroczy Eugeniusz Bodo - wszechstronnie utalentowany, obdarzony niezrównaną vis comica, gwiazdor filmu "Piętro wyżej". Ta wyreżyserowana przez Leona Trystana komedia jest kolejną odsłoną trwających od niepamiętnych czasów sąsiedzkich konfliktów, której niektóre sekwencje (np. przebrany za Mae West Bodo, śpiewający szlagier "Sex appeal to nasza broń kobieca") przeszły do historii polskiego kina. Kino Pod Baranami przypomni widzom również złote czasy radia - prawdziwie masowego medium lat 20. i 30. O jego sile i popularności najlepiej świadczy liczba słuchaczy kultowej audycji "Wesoła Lwowska Fala", którą szacuje się na aż 6 milionów! W czasie przeglądu, widzowie będą mogli nie tylko usłyszeć, ale też zobaczyć gwiazdy tego niezwykłego programu - Szczepka (Kazimierz Wajda) i Tońka (Henryk Vogelfänger), którzy wystąpili w komedii "Będzie lepiej" z 1936 roku.

Oprócz pokazów filmowych, Kino Pod Baranami zaprasza również na wydarzenia towarzyszące.

Więcej informacji na temat niezwykłego życiorysu reżysera filmów "Będzie lepiej" i "Antek policmajster" - Michała Waszyńskiego - dostarczy nagradzany na festiwalach na całym świecie, dokument Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego "Książę i Dybuk". W jaki sposób ten rozchwytywany w przedwojennej Warszawie reżyser stał się wpływową postacią europejskiej i amerykańskiej kinematografii oraz księciem?

Kino Pod Baranami pamięta także o swoich najmłodszych widzach. Mali kinomani w ramach specjalnej odsłony cyklu Baranki Dzieciom, w towarzystwie Bolka i Lolka, poznają dawne zabawy podwórkowe sprzed epoki komputerów, smartfonów i tabletów.

Zdjęcie Kadr z filmu "Jadzia" / materiały prasowe

Punktem kulminacyjnym przeglądu będzie utrzymana w przedwojennym klimacie potańcówka pod hasłem: "Umówiłem się z nią na dziewiątą" (piosenka wykonywana przez Eugeniusza Bodo w filmie "Piętro wyżej"). Wydarzenie odbędzie się w Sali Balowej Pałacu Pod Baranami, w piątek, 27 września. O oprawę muzyczną imprezy zadba zespół Frank e la Famiglia wraz z wokalistkami Gosią Saratą i Natalią Górowską-Kowalik, a do tańca porwą widzów tancerze z krakowskiej szkoły Swing & Sway. W renesansowych wnętrzach Pałacu zabrzmią największe filmowe szlagiery, m.in. "Miłość ci wszystko wybaczy", "Ada to nie wypada" oraz "Sex appeal". Aby w pełni doświadczyć klimatu międzywojennego dancingu, organizatorzy zachęcają do przybycia w strojach inspirowanych modą z tamtych lat.

Szczegółowy program przeglądu na stronie Kina Pod Baranami.