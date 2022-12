Eddie Murphy z Nagrodą Cecila B. DeMille'a

Eddie Murphy , gwiazdor takich produkcji, jak "Książę w Nowym Jorku" , "Dr Dollitle" czy "Gliniarz z Beverly Hills" , został właśnie ogłoszony kolejnym zdobywcą honorowej Nagrody Cecila B. DeMille'a.



Wyróżnienie to przyznawane jest przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej za "wybitny wkład w rozwój kultury i rozrywki". Po raz pierwszy wręczono je 21 lutego 1952 roku, a nazwa nagrody pochodzi od nazwiska nagrodzonego wówczas reżysera "Kleopatry" i "Króla królów". Eddie Murphy odbierze cenne trofeum już 10 stycznia podczas jubileuszowej, 80. ceremonii wręczenie Złotych Globów.

"Jesteśmy zaszczyceni, mogąc zaprezentować nowego laureata Nagrody Cecila B. DeMille'a, którym jest niezwykle ceniony pan Eddie Murphy. Cieszymy się, że możemy świętować trwały wpływ, jaki jego kariera - przed i za kamerą - wywarła na film i telewizję przez ostatnie dziesięciolecia" - powiedziała w oświadczeniu przewodnicząca Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej, Helen Hoehne. W minionych latach nagrodę tę otrzymali m.in. Oprah Winfrey , George Clooney , Denzel Washington , Tom Hanks i Steven Spielberg .

Murphy należy do grona najpopularniejszych aktorów komediowych. Prócz Emmy i Saturna na koncie ma jedną statuetkę Złotego Globu oraz pięć nominacji do tej nagrody. Był on także nominowany do Oscara i nagrody BAFTA. W 2015 roku otrzymał Mark Twain Prize for American Humor - jedno z najcenniejszych trofeów, jakie mogą trafić do rąk amerykańskich komików.



Z kolei w 2020 roku gwiazdorowi przypadła w udziale nagroda Critics' Choice za całokształt twórczości, a rok później uhonorowano go statuetką Hall of Fame Award przyznawaną przez Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej.