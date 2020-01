Złote Globy 2020: Co będzie modne w tym roku?

W nocy z 5 na 6 stycznia miało miejsce 77. już rozdanie Złotych Globów. Statuetki powędrowały do najbardziej docenionych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej twórców filmowych i telewizyjnych. Uroczysta gala jak zawsze dostarczyła też wielu modowych inspiracji. Kto chce wiedzieć, co będzie modne w tym roku, powinien przyjrzeć się kreacjom m.in. Nicole Kidman, Scarlett Johansson i Charlize Theron.

Nicole Kidman była na tegorocznej ceremonii jedną z najpiękniej ubranych gwiazd /Jon Kopaloff /Getty Images

Wielkimi zwycięzcami tegorocznej gali okazali się Quentin Tarantino i Sam Mendes, których filmy - odpowiednio "Pewnego razu... w Hollywood" i "1917" - zdobyły nagrody w najbardziej prestiżowych kategoriach. Tarantino zgarnął statuetkę za najlepszy scenariusz i film komediowy lub musical, zaś Mendes za reżyserię i film dramatyczny.



Reklama

Największym przegranym gali okazał się Netlix - flagowe produkcje streamingowego giganta, m.in. typowana jako faworyt w wyścigu po nagrodę "Historia małżeńska", nie zostały docenione. Wśród aktorów triumfowali m.in. Joaquin Phoenix, który odebrał nagrodę za błyskotliwą kreację w filmie "Joker", Renée Zellweger uhonorowana za występ w poświęconym Judy Garland dramacie "Judy" oraz Brad Pitt nagrodzony za drugoplanową rolę w "Pewnego razu w Hollywood". Dla amerykańskiego gwiazdora jest to pierwszy Złoty Glob od 24 lat.



Złote Globy 2020: Najpiękniejsze kreacje 1 / 30 Salma Hayek Źródło: Getty Images Autor: George Pimentel/WireImage udostępnij

Ceremonia wręczenia statuetek przyznawanych przez Hollywoodzkie Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej pokazuje nie tylko, co warto oglądać. Jest też swego rodzaju otwarciem nowego modowego sezonu. To bowiem pierwsza wielka gala w roku, podczas której na czerwonym dywanie pojawia się plejada najjaśniej świecących gwiazd kina i telewizji. Nie inaczej było podczas tegorocznej edycji wydarzenia, którą śmiało można nazwać otwarciem nowej dekady w modzie. W Beverly Hills aktorki olśniły kreacjami od największych projektantów, prezentując zarówno odważne suknie z ryzykownymi wycięciami, jak i klasyczne kreacje nawiązujące do glamouru rodem ze złotej ery Hollywood.

Do najbardziej imponujących stylizacji wieczoru należała bez wątpienia ta, w której zaprezentowała się Cynthia Erivo. Aktorka nominowana za rolę pierwszoplanową w filmie "Harriet", w którym wcieliła się w słynną abolicjonistkę Harriet Tubman, na czerwonym dywanie lśniła w smokingowej sukni projektu Thoma Browne'a. Sięgająca ziemi, wyszywana cekinami i kryształkami czarnobiała kreacja, której odsłaniająca ramiona góra została ozdobiona perłami, sprawiała wrażenie wyjątkowo wytwornej i drogocennej. Nic w tym dziwnego, prace nad jej stworzeniem trwały ponoć 800 godzin. Efektowny strój dopełnił wart 3 miliony dolarów naszyjnik Bulgari.

Zdjęcie Tak prezentowała się Cynthia Erivo na gali Złotych Globów / Steve Granitz/WireImage / Getty Images

Wśród szczególnie zapadających w pamięć kreacji znalazły się także dwie eleganckie czerwone suknie, w których na gali zaprezentowały się jedne z najbardziej cenionych hollywoodzkich aktorek. Nicole Kidman wybrała na tę okazję zmysłową, powłóczystą suknię w odcieniu rubinowej czerwieni, z drapowaniem w talii i pokaźnych rozmiarów rozcięciem na udzie. Kreacja, która znakomicie podkreśliła atuty nienagannej figury australijskiej gwiazdy, pochodzi z kolekcji Atelier Versace. Całość dopełniły czerwone sandałki na szpilce, elegancka biżuteria i szminka w klasycznym, dopasowanym do sukni odcieniu.



Wrażenie zrobiła także Scarlett Johansson, która pojawiła się na gali w niestandardowej sukni projektu Very Wang w kolorze karmazynowej czerwieni. Kreacja miała głęboki dekolt, imitującą kokardę ozdobę umieszczoną z tyłu oraz ogromny tren.

Złote Globy 2020: Zniewalająca Scarlett Johansson 1 / 6 Scarlett Johansson na gali Złotych Globów 2020 wręcz zniewalała urodą. Źródło: Getty Images Autor: Kevork Djansezian/NBC/NBCU Photo Bank udostępnij

Ceremonia wręczenia Złotych Globów słynie też z tego, że część zaproszonych na nią gwiazd pozwala sobie na modowe szaleństwo i śmiało eksperymentuje z kolorami i fasonami kreacji. Nie inaczej było i tym razem. Na wyraziste barwy postawiły tego wieczoru m.in. Charlize Theron i Renée Zellweger.



Ta pierwsza pozowała na czerwonym dywanie w intrygującej, dwukolorowej kreacji Dior Haute Couture, uszytej z lekko prześwitującego szyfonu. Zwiewna czarno-limonkowa suknia wyróżniała się gorsetową górą i przypominającym szaty greckich bogiń fasonem. Zellweger zdecydowała się zaś na zaprojektowaną przez dom mody Armani Prive niebieską suknię z rozcięciem u dołu. Minimalistyczna kreacja pięknie podkreśliła smukłą sylwetkę aktorki, która stylizację dopełniła bardzo dyskretnym makijażem.

Zdjęcie Renée Zelwegger miała na gali wiele powodów do radości / Getty Images

Jedną z najbardziej kunsztownych kreacji, jakie mogliśmy podziwiać podczas tegorocznej gali Złotych Globów, pozostaje niewątpliwie plisowana suknia w jasnożółtym odcieniu, którą miała na sobie Cate Blanchett. Gwiazda wiele razy pokazała, że jest miłośniczką kobiecych, bardzo eleganckich kreacji i przez wielu jest uznawana za królową czerwonych dywanów. Po raz kolejny udowodniła, że w pełni zasługuje na ten tytuł.



Blanchett tym razem postawiła na oryginalną, sięgającą ziemi suknię projektu brytyjskiej designerki Mary Kartantzou. Słynąca z niebanalnych projektów artystka na tę okazję przygotowała dla aktorki długą warstwową suknię z plisowanego materiału. Najważniejszymi elementami stroju były przypominające bolerko rękawy oraz bogato zdobiony kryształkami Swarovskiego stanik. Wysoko upięte włosy i delikatny makijaż dopełniły look, podkreślając przy tym nieskazitelną, porcelanową wręcz cerę gwiazdy.

Zdjęcie Cate Blanchett zachwyciła swoją kreacją / Daniele Venturelli/WireImage / Getty Images

Na gali pojawiło się też wiele bardziej zachowawczych stylizacji. Nominowana za rolę w serialu "The Morning Show" Jennifer Aniston zdecydowała się na klasyczną czarną suknię od Diora, Reese Witherspoon postawiła zaś na biel, pozując w długiej sukni z asymetryczną górą projektu Rolanda Moureta. Rachel Weisz również nie zaskoczyła - wybrała prostą aksamitną suknię od Toma Forda. Na tym tle wyróżniła się Phoebe Waller-Bridge. Laureatka dwóch statuetek zamiast na efektowna suknię, postawiła na tweedowy, połyskujący garnitur marki Ralph and Russo, do którego dobrała klasyczne szpilki od Christiana Louboutina.

Zdjęcie Phoebe Waller-Bridge wyszła z gali podwójnie usatysfakcjonowana / Michael Kovac / Getty Images

O tytuł najlepiej ubranej osoby rywalizują głównie panie, bo panowie zwykle stawiają na bezpieczną wieczorową klasykę. Ale w tym roku było inaczej. Brawurową stylizacją po raz kolejny popisał się Billy Porter. Znany z zamiłowania do modowej awangardy gwiazdor serialu "Pose" dumnie pozował na czerwonym dywanie w białym garniturze autorstwa nowojorskiego projektanta Alexa Vinasha, uzupełnionym o pierzasty tren, przypominający anielskie skrzydła. Ekscentryczny strój dopełniła biżuteria od Tiffany'ego oraz buty projektu Jimmy'ego Choo. Aktor po raz kolejny udowodnił, że w modowych eksperymentach i przekraczaniu estetycznych granic nie ma sobie równych.