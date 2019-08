"Złodziej i oszustka": Do przekrętu trzeba dwojga

Magnetyczny Theo James i zjawiskowa Emily Ratajkowski grają główne role w filmie "Złodziej i oszustka". Komedia pełna akcji w polskich kinach już 30 sierpnia.

Theo James i Emily Ratajkowski w scenie z filmu "Złodziej i oszustka" /materiały dystrybutora

Jak kraść, to od najbogatszych. Jak wielka kasa, to dzieła sztuki. Jak profesjonaliści, to niemożliwie przystojny złodziej i obłędnie piękna oszustka. Napięcie, emocje, akcja, humor i odrobina pikantnego romansu - czyli wszystko co powinno znaleźć się w idealnym filmie zarówno dla niej, jak i dla niego.



Reklama

W rolach głównych w "Złodzieju i oszustce" występują: gwiazdor serii "Niezgodna" - Theo James oraz Emily Ratajkowski, czyli jedna z najpopularniejszych modelek świata, której konto na Instagramie obserwuje ponad 23 miliony osób!

Film kręcony był w najbardziej luksusowych lokalizacjach Los Angeles, m.in.: w posiadłości należącej do Franka Sinatry oraz domu, w którym Beyoncé kręciła jeden ze swoich teledysków. Wśród współczesnych dzieł sztuki pokazanych w filmie, znalazła się kultowa figurka metalowego królika autorstwa Jeffa Koonsa, którą w maju 2019 roku sprzedano na aukcji za rekordową cenę ponad 90 milionów dolarów.

Ivan (Theo James) to nieuchwytny złodziej, którego specjalnością są dzieła sztuki, wykradane bogatym kolekcjonerom z Los Angeles. Elyse (Emily Ratajkowski) jest aspirującą aktorką, której karierę w Hollywood komplikuje mroczna przeszłości i rosnące długi. Wszystko zmienia się, gdy poznaje Ivana. Jego specjalnością jest omijanie zabezpieczeń i perfekcyjne kradzieże. Ona jest mistrzynią uwodzenia, która zmienia swój wygląd i tożsamość w mgnieniu oka. Razem łączą siły, organizując ostatni śmiały skok, który ma im przynieść fortunę. Ale życie potrafi wywrócić do góry nogami nawet najbardziej misterny plan...