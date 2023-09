"Zła nie ma": Kolejny triumf Ryūsuke Hamaguchiego. Film trafi do polskich kin

Oprac.: Tomasz Bielenia Wiadomości

Zdobywca Oscara Ryūsuke Hamaguchi, po fenomenalnym i wielokrotnie nagradzanym "Drive My Car", powrócił na czerwony festiwalowy dywan z nowym filmem. W Konkursie Głównym 80. edycji MFF w Wenecji zaprezentowane zostało dzieło "Zła nie ma" ("Evil Does Not Exist"), któremu jury pod przewodnictwem Damiena Chazelle'a przyznało Wielką Nagrodę Jury. Dzięki temu Hamaguchi może pochwalić się festiwalowym hat trickiem (najważniejsze nagrody na festiwalach w Cannes - za "Drive My Car", Wenecji oraz Berlinie - za "W pętli ryzyka i fantazji"). Tym samym Japończyk idzie w ślady swojego słynnego rodaka - Akiry Kurosawy.

Film Ryūsuke Hamaguchiego "Zła nie ma" otrzymał na festiwalu w Wenecji Wielką Nagrodę Jury /Gutek Film /materiały prasowe